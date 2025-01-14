婦人被控撒老鼠藥毒死鄰家狗遭檢方起訴 法官這樣判…

劉婦被控撒老鼠藥毒死鄰家狗遭檢方起訴。（記者李立法攝）

2025/01/14 10:13

〔記者李立法／屏東報導〕劉姓婦人被控撒老鼠藥毒死附近鄰居吳女飼養的黑色米克斯犬，檢方偵辦後，認為劉婦涉犯動物保護法宰殺犬隻罪，提起公訴，屏東地院審理後，認為該犬患有疾病，沒有直接證據可證明是吃了劉婦撒的老鼠藥導致死亡，判劉婦無罪，可上訴。

吳女指出，她的愛犬去年3月就醫，因喉嚨有淋巴結腫大，經手術後，活動力已經恢復，卻短短3天急速反常地出現流口水、活動力與食慾下降等狀況，不久便死亡，送牠最後一程時，才發現嘴巴吐出鮮血、冒泡，火化場人員說中毒死亡的犬隻才會有這種跡象，她告訴醫師住家附近有老鼠藥，醫師才說，她的愛犬不是生病死亡，比較像是中毒死亡。

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被控撒老鼠藥毒狗的劉婦表示，她是為了防止老鼠啃咬電線，才在自家附近放老鼠藥，但當天即將老鼠藥清除乾淨，與吳女飼養的犬隻死亡時間有落差，該犬的死亡，與她放老鼠藥無關。

屏東地院詢問相關證人、獸醫師及檢視該犬隻生前就醫記錄後，認為該犬隻有全身淋巴結腫脹、發炎、感染等情況，並未藉由化驗或解剖確認是否因食用老鼠藥導致死亡，難以動物保護法宰殺犬隻罪相繩，基於罪證有疑，利於被告的證據法則，應予劉婦無罪諭知。

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