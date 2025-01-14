前大法官王澤鑑住處遭闖空門 竊賊竟是幫傭之子

前大法官王澤鑑。（資料照）

2025/01/14 09:58

〔記者王定傳／台北報導〕2022年6月，高齡80多歲的前大法官王澤鑑位於北市大安區基隆路的住處遭小偷「光顧」，但小偷四處翻並未找到值錢財物，怎料沒多久，小偷又再度拿工具把王澤鑑住處2樓敲破，王聽到擾動查看，一眼就認出竊嫌是曾到他家幫傭的婦人兒子陳男遂提告，台北地檢署今依踰越窗戶侵入住宅竊盜未遂罪、毀損他人財物罪起訴27歲的陳男。

檢警調查，年約27歲、有詐欺記錄的陳男因幼時曾短暫住在王澤鑑住處，因而熟稔王澤鑑住處的格局及周邊環境；2022年6月間，他竟涉嫌打開王澤鑑1樓玄關旁窗戶進入屋內，四處翻找未找到值錢財物，悻然離去。

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檢警調查，陳男仍不死心，同月17日凌晨5時許，竟持狀似一字起子的工具，攀爬到2樓拿工具敲破玻璃後，準備再次進入，所幸王澤鑑聽到聲響，起身查看，一眼就認出竊嫌是曾到他家幫傭的婦人兒子。

檢方調查後依踰越窗戶侵入住宅竊盜未遂罪、毀損他人財物罪起訴陳男，並以他有前科，5年內再犯，請法院參酌司法院釋字775號解釋意旨，裁量分別加重罪低本刑。

台灣大學畢業的王澤鑑，1968年獲慕尼黑大學法學博士，長期任教於台大法律系，且曾是大法官，也是我國民法權威學者之一；去年間，86歲的王澤鑑當選中央研究院人文及社會科學組院士，中研院遷台首位法學院士，也是歷來當選年紀最大的院士。

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