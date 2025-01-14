趁晨跑約會？女設計師傳「激凸」照給男建築師判賠20萬

梁女傳養眼照片給徐男，兩人還屢次晨跑約會，法院判決兩人應賠償莊女20萬元。（示意圖）

2025/01/14 09:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕擔任建築師的徐姓男子，其妻向台中地方法院提起民事訴訟，指控擔任室內設計公司負責人的梁姓女子，與徐男有婚外情，是梁女的丈夫告知，她才知悉此事，她向2人索賠100萬元，徐男與梁女則辯稱偶爾一起晨跑，都是正常朋友往來，法官卻認為，梁女拍攝沒有穿胸罩（俗稱激凸），只穿運動背心的胸部特寫照片給徐男，以及多張自己長腿的照片，顯示二人已達可隨時傳送女子身體重要部位的親密程度，判決應賠償20萬元。

判決書指出，莊女提起民事訴訟指控，擔任建築師的丈夫徐男，從2020年與擔任室內設計公司負責人梁女婚外情，2020年10月，梁女的丈夫告知，她才知悉，徐男也同意回歸家庭，不料，兩人卻還是藉著晨跑等理由，私底下仍頻頻密會，迄今仍持續往來，侵害她的配偶權，兩人應賠償100萬元。

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徐男與梁女答辯說，雙方只是比較熟識的朋友，不曾有男女朋友交往關係，更未發生性關係，梁女傳照片給徐男，並以老婆自稱，都是朋友開玩笑之詞，拍照勾肩搭背合影留念，也是彰顯友好情誼，且背景為公眾場合，二人偶爾相約晨間外出運動跑步，純屬正常友人間互動，聲明駁回莊女之訴。

台中地方法院認為，梁女傳給徐男照片，包括梁女穿著短褲及長靴拍攝大腿，拍攝上半身照片並加註「今天上班的老婆」，或僅穿著運動背心、未穿胸罩，拍攝自己胸部照片，以及拍攝多張自己長腿畫面，法官認為這些照片，顯示二人已達可隨時傳送女子身體重要部位的親密程度。

另外，兩人也有相約跑步時，在戶外頭臉相貼拍照，二人駕車出遊，在車上肩膀、手臂相貼開心拍照，以及徐男手握梁女手肘開心拍照，或在戶外胸部相貼、徐男噘嘴做出親吻狀、梁女開心合照等，法官認為兩人親暱的往來互動情形，顯已逾越一般異性正常社交之界限及分際。

法官強調，梁女傳訊息給徐男，「我很愛你依賴你，但我不知道未來如果原配（即原告）知道了，我該怎麼辦？」等訊息，法官認為，梁女傳給徐男跑步總里程數「1230」，是徐男生日12月30日相符，兩人也有一起搭飛機出國的紀錄，這些都足以證明兩人有不當交往，但索賠100萬元太高，判決梁女與徐男應賠償莊女20萬元，可上訴。

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