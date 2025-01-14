國1南下338.5k化學槽車翻覆 外洩氫氧化鈉3萬公升警戒中

1輛化學槽車載運危險物品氫氧化鈉，因車禍翻車橫躺路中央，造成氫氧化鈉外洩約3萬公升。（讀者提供）

2025/01/14 09:34

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國1路竹交流道清晨2車禍 波及14車釀1死1命危3傷

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國道1號南向338.5k高雄市路竹交流道路段今發生3車追撞車禍造成2人受傷，其中1輛化學槽車載運危險物品氫氧化鈉翻車外洩氫氧化鈉約3萬公升，消防局已派員到場警戒，並通知槽車業者儘速到場止洩，環境部化災人員也到場處理中。

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警消今清晨5時許獲報國道1號南下338.5k路竹交流道路段發生3車追撞車禍，其中1輛化學槽車載運危險物品氫氧化鈉，因車禍翻車橫躺路中央，造成氫氧化鈉外洩約3萬公升。

警消據報到場處理，發現2人受傷，其中小貨車司機（37歲）左小腿開放性骨折，意識清醒送醫治療，台南市文賢分隊也到場支援，協助載送槽車司機（31歲）送醫治療，輕微擦傷意識清醒。

環保局據報到場處理，以儀器偵測事故氣體無異常，沒有空氣污染之虞，外洩物為氫氧化鈉，屬於危險物品非毒化物，交由消防局處理，環境部事故專業技術小組人員也到場處理中。

消防局現場派員警戒，初估外洩氫氧化鈉約3萬公升，危險物品氫氧化鈉屬於強鹼，一般為白色片狀或顆粒，能溶於水生成鹼性溶液，已通知槽車業者儘速到場止洩。

國道警察表示，現已引導南向車輛逕由路竹南向出口離開，並封閉路竹南向入口禁止車輛進入。

1輛化學槽車載運危險物品氫氧化鈉，因車禍翻車橫躺路中央，造成氫氧化鈉外洩約3萬公升。（讀者提供）

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