連續行竊新竹市立體育場運動人士 女慣竊遭判刑

慣竊李女落網遭警方逮捕的情形。（資料照）

2025/01/14 08:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多項竊盜前科的女子李美玲鎖定新竹市立體育場運動人士，伺機偷走他們放在一旁的財物，也到賣場趁機偷走櫃姐錢包，新竹地院認為她一犯再犯，依竊盜罪判刑6月再加拘役160天。

法官調查，李女去年3月在新竹市立體育場內，趁無人注意之際，徒手竊取陳女放置沙坑旁階梯上手機，4月在新竹公園內，竊取公園行政辦公室門旁之肩背包，5月在新竹市立體育場室外田徑場竊取現金300元、衣保袋1只（內有跑衣、跑褲數件價值共計1萬元、車鑰匙）、iPhone 14 Pro手機、藍芽耳機盒。

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去年5月李女也在新竹市立體育場內，徒手竊取石階上背包內皮夾，內有信用卡、證件與3000元現金，去年6月李女在巨城百貨櫃內，趁無人注意之際，徒手竊取櫃姐放置於收銀台下方錢包（內有身分證件及信用卡數張、價值4500元按摩券、電影票券2張、2300元現金，價值共計1萬1060元）。

李女得手後隨即持錢包內信用卡，至便利商店自動櫃員機，持竊得信用卡並輸入密碼，想提領款項供己花用，然因密碼輸入錯誤而未遂。

去年5月李女在巨城百貨櫃內，竊取何姓櫃姐放置於櫃子內包包（價值約8000元，內有500元現金、筆記本及私人物品），又到新竹湳雅大潤發攤位，趁無人注意之際，徒手竊取錢包1個（內有3萬9000元現金、金融卡2張、居留證、健保卡）。

法官調查，李女前因多起竊盜案件，經新北地院判刑3年10月確定，前年底執行完畢出監，卻一犯再犯，應依刑法規定加重其刑。最後依竊盜罪判刑6月，再加累計拘役160天，得易科罰金。

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