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    首頁　>　社會

    機車撞違停無牌電子花車 騎士噴飛30米送醫不治

    電子花車停放路邊，機車騎士撞擊後連人帶車噴飛30公尺之遠，送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）

    電子花車停放路邊，機車騎士撞擊後連人帶車噴飛30公尺之遠，送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）

    2025/01/13 22:21

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一名男子11日騎機車行經線西鄉和線路時，突然撞擊路邊一輛電子花車，男子連人帶車噴飛30公尺之遠，送醫搶救仍宣告不治，警方今天（13日）實勘，發現電子花車無車牌且違停，將予以開單告發，警方將追查是否涉及過失致死罪嫌。

    縣議員賴清美今天前往家屬住處捻香致意時，家屬痛哭失聲說，現年31歲的男子相當孝順，尚未結婚，經常會回家裡幫忙做事，沒想到會遇此死劫。

    警方根據監視器畫面發現，男子在11日下午4點多騎機車行經線西鄉和線路東往西方向行駛時，突然擦撞到路邊一輛電子花車，男子連人帶車噴飛出去，倒地不起，警方與消防單位據報派員趕往現場，將男子火速送往彰濱秀傳醫院急救，仍因傷勢過重宣告不治。

    警方發現男子有戴安全帽，當時拼裝電子花車無人在車上，惟超出邊線，屬於違規停車，且車輛無車牌，將依道路交通管理處罰條例第12條處3600元以上1萬800元以下罰鍰，拼裝車也將一併沒入銷毀，警方並將追究是否涉及過失致死罪嫌。

    機車撞擊路邊電子花車，騎士連人帶車噴飛30公尺之遠，送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）

    機車撞擊路邊電子花車，騎士連人帶車噴飛30公尺之遠，送醫搶救仍宣告不治。（警方提供）

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