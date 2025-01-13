黃國昌質疑林秉文未上查緝專刊 刑事局：不影響通緝身分

民眾黨立委黃國昌質疑刑事警察局通緝犯查緝系統沒有通緝犯林秉文相關資訊。刑事局指出，不影響其通緝身分。（資料照）

2025/01/13 22:11

〔記者陸運鋒／台北報導〕民眾黨立委黃國昌今天質詢內政部長劉世芳時指出，有關刑事警察局通緝犯查緝系統，為何一直沒有通緝犯林秉文相關資訊，劉回應「可能誤解了，將請刑事警察局做修正」。對此，刑事局晚間發布新聞稿指出，去年12月26日林男屢次未到庭，新北地院即發布通緝，雖未協請發布查緝專刊，但不影響其通緝身分。

刑事局表示，林男在去年12月5日應前往新北地院開庭但未到庭，地院於12月9日核發拘票，但林12月26日再次未到庭，地院隨即發布林男通緝，但新北地院至今未曾發文協請刑事警察局發布要案查緝專刊，遂於網站上未能查詢到，但不影響其通緝身分。

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刑事局指出，林男於去年12月27日遭新北地院發布通緝後，警政署「查捕逃犯系統」即有該筆通緝資料，並可於M-police系統直接查詢通緝狀況，而本案目前屬新北地院審理中。

刑事局解釋，發布要案（緊急）查緝專刊是依據「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，主要針對各警察機關偵辦案件中，嚴重影響社會治安或金融秩序通緝犯，有緊急追緝及告知公眾必要，查緝是類通緝犯具有高度拒捕風險，所以發布專刊協請民眾提供破案線索，並提醒各警察機關注意執勤安全，加強查緝到案。

刑事局強調，此事件依相關規定辦理、絕無隱匿，並秉持毋枉毋縱精神，已於發布通緝日交辦各駐外聯絡警察聯絡官全力依法追緝，維護社會安定。

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