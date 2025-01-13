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    製毒內鬨！嫌槍殺同夥1死1傷後自戕 大學生等3人將入監

    製毒糾紛引發內鬨，毒梟槍殺同夥後自戕，另3人被高雄高分院判罪後，不服上訴遭駁回，即將入監服刑。（記者鮑建信攝）

    製毒糾紛引發內鬨，毒梟槍殺同夥後自戕，另3人被高雄高分院判罪後，不服上訴遭駁回，即將入監服刑。（記者鮑建信攝）

    2025/01/13 22:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕製毒引發內鬨！司姓男子涉嫌槍殺同夥造成1死1傷後舉槍自戕，同案被告李姓、葉姓和馮姓大學生等3人，被分別判處4年至66月不等徒刑，李等人不服上訴被駁回，即將入監執行。

    高雄地檢署指出，2022年11間，被告李姓、葉姓、麥姓、司姓、黃姓男子和馮姓大學等共6人，涉嫌共謀製造第3級愷他命毒品，並由李出資承租高雄市大寮區仁德路房屋當製毒工廠，葉則負責製造，其餘4人分別負責購買器具、原料和把風等工作。

    2023年12月29日下午，司男提議另設毒品工廠，被葉、黃2人拒絕，因而心生不滿，涉嫌持槍射殺，黃身中5槍當場喪命，葉則頸部被射穿受傷逃亡一劫。警方接獲麥男報案，火速抵達現場，查獲400公克毒品。

    司男行兇後，自知難逃法網，隨後在製毒工廠附近，舉槍畏罪自盡。

    高雄高分院依違反毒品危害防制條例，判處麥男、李男、葉男、馮男等4人，分別有期徒刑5年10月（定讞）、6年6月、5年4月和4年，其中李、葉和馮等3人不服上訴，被最高法院判決駁回，雄檢將通知李等人到案服刑。

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