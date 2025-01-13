1/13 威力彩連22摃 下期頭獎預期上看5億

今晚（1月13日）開獎的第114000011期今彩539頭獎摃龜；第114000004期威力彩頭獎也摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/13 22:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月13日）開獎的第114000011期今彩539頭獎摃龜；第114000004期威力彩頭獎也連22摃，下期頭獎預期可上看5億。

第114000004期威力彩中獎號碼為「第一區：03、13、22、26、28、33。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共22注中獎，每注可得15萬元；肆獎共75注中獎，每注可得2萬元；伍獎共448注中獎，每注可得4000元；陸獎共2883注中獎，每注可得800元；柒獎共5920注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬1187注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬7721注中獎，每注可得100元；普獎共6萬8290注中獎，每注可得100元。

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第114000011期今彩539中獎號碼為「04、12、28、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共257注中獎，每注可得2萬元；參獎共8699注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬3173注中獎，每注可得50元。

第114000011期39樂合彩中獎號碼為「04、12、28、35、38」，四合開出2注，可得21萬2500元；三合共353注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4550注中獎，每注可得1125元。

第114000011期3星彩中獎號碼為「296」，壹獎共69注中獎，每注可得5000元。

第114000011期4星彩中獎號碼為「6775」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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