她被「李宗盛情歌」慘騙537萬 警北中南逮6人集團送辦

警方前往詐團據點搜索。（記者徐聖倫翻攝）

2025/01/13 21:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕64歲何姓婦人被詐騙集團以「假愛情交友」手法，誘騙其投資虛擬貨幣，狠詐537萬元，何婦甚至連房屋都拿去抵押，直到要求出金遭拒，她才醒悟並報案。警方獲報即刻追查，兵分多路在北、中、南各地逮捕37歲主嫌宋姓男子等6人，警方將這夥人依法送辦，並扣回不法所得約2000萬元現鈔。

據悉，何婦去年8月份在Facebook上被男網友搭訕，對方得知何婦喜歡李宗盛，於是自彈自唱錄音給何婦，何婦也會自唱自錄，2人交換錄音檔，何婦被騙得一愣一愣，對男網友感情迅速升溫。詐團假扮的男網友見其已掉入陷阱，於是開始誘騙其投資虛擬貨幣。

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詐團聲稱虛擬貨幣能夠快速獲利，不斷以美男計攻勢勸進何婦，何婦不疑有他，除了將自己137萬元畢生積蓄投入，再將房屋抵押400萬元，全數被詐團收入囊中。日後何婦要求出金，被推三阻四不說，還被詐團要求再多交保證金才能出金，何婦這才驚覺上當並報警。

淡水警分局獲報成立專案小組，經過多方蒐證，昨日兵分多路出擊，在新北板橋與泰山、桃園中壢、台中南屯、台南南區等地，將主嫌宋男與其黨羽共6人逮捕，並在各據點扣回2000萬元現金、香奈兒名牌包、房產登記收據、筆電、手機等各式證物。宋男等人否認犯案，但證據確鑿，警方依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌，將宋男等6人移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

何婦在地政事務所辦理房產抵押。（記者徐聖倫翻攝）

宋男等6人詐團遭警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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