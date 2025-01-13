台中街友分享睡袋無用 「睜眼哥」凍到險一睡不醒

警方通知119將沈男送醫。（民眾提供）

2025/01/13 21:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市沈姓街友前天無預警現身南區某公園，洪姓街友見冷氣團來襲但沈男衣著單薄，雖是新面孔不以為意，暖心提供睡袋及食物供禦寒果腹，未料昨一早沈男被發現雙眼睜開，卻對外界毫無反應。警方獲報迅速趕抵，見沈男仍有微弱呼吸隨即通知119協助送醫，所幸及時處置，沈男目前已安置加護病房觀察，情況穩定無大礙。

台中市第三分局正義派出所昨上午接獲報案，稱轄內公園步道旁有名46歲沈姓男子需要協助，員警楊繩武、楊迪雅趕抵時，報案民眾表示，稍早運動時路過該處，發現沈男躺倒在地，因近日冷氣團來襲，見其沒有動靜擔心發生意外，遂通知警方前來關心。

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員警發現沈男骨瘦如柴，雖然睜著眼睛卻對呼叫聲毫無反應，觀察胸部仍有微弱起伏，隨即通報119前來救護，一旁洪姓街友透露，過去未曾見過沈男在附近出沒，前一天午後他獨自來到此處，兩人曾有短暫對話，當時沈男一切正常卻不會寫自己的名字，因此無法確認身分。

入夜後他聽到沈男喊冷，便提供睡袋讓其禦寒，也和他分享食物，對方卻一口也沒吃，清晨發現沈男情況不對，但自己沒有手機也不知如何處理，直到有其他民眾經過，察覺男子狀況堪憂，才協助報警。

第三分局表示，近日冷氣團來襲，為防止街友因露宿街頭無法抵禦嚴寒而發生憾事，該分局因應114年加強重要節日安全維護工作，已彙整安置收容機構資訊，並請巡邏員警主動關懷街友，積極協助安置庇護，確保他們平安度過寒冬，警方也籲請民眾不吝適時伸出援手，共同守護社會中的弱勢族群。

晨運民眾向警方說明經過。（民眾提供）

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