黑心商進口中國製劣質快篩試劑 一審判賠中市府1449萬

台中市兩年多前爆發富樂快篩試劑供應商涉及進口中國製劣質快篩試劑 新竹地院一審判供應商賠市府1400多萬元。（市府提供）

2025/01/13 20:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府衛生局2022年6月發放Flowflex富樂快篩試劑，陸續接獲民眾反映檢測異常，衛生局立即全面回收，並通報中央主管機關及檢調單位，採取法律行動、追究廠商法律責任。衛生局表示，近日台灣新竹地方法院民事一審判決，該供應商及相關人員須連帶賠償台中市政府新台幣1449萬1500元，並支付相應利息。

衛生局表示，2022年6月，衛生局發放的Flowflex富樂快篩試劑（批號COV2025056）15萬劑，遭市民反映檢測異常，無法顯示控制線（C線），衛生局隨即通報中央主管機關及檢調單位。

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衛生局表示，經查該供應商涉嫌進口中國製劣質快篩試劑，假冒美國製產品圖利，嚴重威脅公共健康安全，除台中市以外，高雄市、台北市等多個縣市政府亦有採購，後續由衛生福利部隨即禁止該產品進口與販售，並責令全面回收。

衛生局表示，為捍衛市民權益與公共資源，採取假扣押、刑事訴訟及民事訴訟等多重法律手段，全力追討因劣質快篩試劑造成的損失。歷經審理，法院於2024年12月20日一審判決結果大鑫資訊及相關人員須連帶賠償衛生局新台幣1449萬1500元，並按年息5%計算至清償日止，充分展現法律的公正性與嚴肅性。

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