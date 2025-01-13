「天道盟公主」涉虐死老翁謀財 開庭否認犯行：再阿達都不會這樣做

有「天道盟公主」稱號的竺姓女子，去年覬覦陳姓老翁名下土地，企圖帶人質押土地卻將人打死，今天台中地院開庭否認犯行。（記者陳建志攝）

2025/01/13 20:17

〔記者陳建志／台中報導〕有「天道盟公主」稱號的竺姓女子，9年前就曾涉嫌棄屍案被判刑2年，去年又看上苗栗中風、虛弱陳姓老翁名下土地，企圖帶人質押土地，卻將人打死，依傷害致死等罪起訴，台中地院今天開庭，竺女否認犯行，辯稱是陳男自己要給他土地，強調「自己再阿達都不會這樣做（傷害致死）」。

檢警調查，竺女（52歲）前年底有資金需求，使出美人計色誘陳姓老翁，企圖用陳翁名下多筆土地做質押借貸，陳翁不從就會遭竺女施暴，因辦理該程序要地主到場，竺女再找江姓、張姓男子幫忙照顧陳男，並承諾事成給予分紅，前年底將老翁載走後，在台中海線旅館投宿。

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去年1月8日，竺女疑與陳翁衝突後，以徒手、持掃把方式，朝陳翁頭、胸腹、四肢毆打，當晚11點多又出腳朝陳翁頭、胸腹踩踏，隔天凌晨，張男發現陳翁無意識送醫，陳翁因肋骨斷裂、左肺扁塌、內出血等傷勢，導致多重創傷性休克身亡，竺女趁隙逃逸後，遭警方查緝到案，依傷害致死等罪起訴。

全案將由國民法官進行審理，今天首開準備程序庭，竺女不滿被稱為「綁架」陳男，強調陳男被家人遺棄，得知她對土地有瞭解，自己主動說要把土地給她，每天纏著她，還說：「我今生是為妳而來，嫁給我，把地全部給妳，一起蓋別墅」，並說我們連手指頭都沒摸過，我為什麼要他死？我再「阿達」都不可能這樣做（傷害致死）。

對於是否有徒手打死陳姓老翁？竺女否認犯行，表示自己有吃安眠藥都在睡覺，當時同住的張男要幫陳男洗澡，突然說陳男沒有氣息了，至於陳男為何會睡地板？是因他會尿床，睡地板比較好清理。

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