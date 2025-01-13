警政署首位女副署長廖美鈴 台中女中學霸報考警察大學第一人

廖美鈴陞任警政署副署長。（記者姚岳宏翻攝）

2025/01/13 18:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕警政署今（13）日發布新人事案，其中最引人矚目的就是出現史上首名女性副署長廖美鈴，廖美鈴「第一」紀錄不只這件，台中女中畢業的她，在女中既是名列前矛的學霸，也是籃球校隊，能文能武的她，當年還創中女中首個報考中央警官學校（現警察大學）的先例，啟蒙後續不少學妹跟進，加入「波麗士」之列；台中女中校長洪幼齡今電話向她恭賀，廖美鈴爽快答應會回女中跟學妹分享，「女性擔任警察一點都不輸男性」。

台中女中出了警政署首位女副署長，讓學校同感是學校之光，洪幼齡指出，廖美鈴1978年從女中畢業，她就讀台中女中時既是學霸，成績名列前矛，更是籃球校隊，能文能武令老師印象深刻，當年她在準備聯考時，看到中央警官學校的招考訊息，錄取255人中只錄取38名女學生，招考「女警察」吸引她的好奇心，加上同學有親人是檢察官，也不時鼓勵有志女青年可以報考警察，讓她決定嘗試挑戰，沒想到一舉榜上有名，創中女中首個報考警察大學的風氣，後續陸續有學妹跟著她的腳步挑戰波麗士之路。

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洪幼齡說，廖美鈴就讀警察大學後依舊表現優異，每學期都能領績優獎學金，因成績表現突出，畢業後就被分發到台北市服務，一路走來迄今，廖美鈴後續有機會擔任外勤也積極表現，一路晉升重要職務，到今日登上警政署首位女副署長高峰。

洪幼齡特地致電跟廖美鈴恭賀，廖美鈴也二話不說答應未來會回女中跟學妹分享心路歷程，「女孩子當警察絕不輸給男性」。

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