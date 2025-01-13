烏日分局犁份派出所第二辦公室落成啟用 守護大肚山安全

烏日分局犁份派出所第二辦公室今天落成啟用，台中市長盧秀燕（左8）、警察局長李文章（左7）等人出席剪綵。（記者陳建志攝）

2025/01/13 18:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局烏日分局犁份派出所，隨著龍井區人口大幅增加、員警擴編，原有廳舍已不敷需求，斥資1300多萬，將派出所後方原犁份消防分隊的廳舍翻修使用，歷經5個多月的整修與施工，今天落成啟用，將給員警更好的執勤、休息環境，守護大肚山鄉親的安全。

台中市長盧秀燕今天與警察局長李文章、烏日分局長尤啓南，市議員張家銨、林昊佑、曾威、吳瓊華等人，一起出席犁份派出所第二辦公室揭牌、啟用儀式。

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台中市長盧秀燕表示，犁份派出所管轄龍井4個里，當初成立時轄區人口才1萬人，但現在已經成長到2萬5千多人，員警也從當初的13人，擴編為33人，原有的辦公廳舍空間狹小擁擠，已經不敷使用，因派出所後方原本是消防局犁份分隊，遷移後留下廳舍，經協調後移撥給警察局使用。

盧秀燕表示，經市府編列1365萬進行修繕，歷經5個多月的施工正式落成，第二辦公室將提供員警更舒適的辦公，以及備勤休息的空間，強調最近已經接連啟用東信、社口派出所，顯示對於員警的重視。

烏日分局長尤啓南感謝市府團隊、立委、議員及地方人士協助，強調第二辦公室為地上2層加強磚造建築物，總樓地板面積約為734.61平方公尺，規劃為辦公室、寢室、待勤室，建物外觀採中性且具現代感的灰階色系，呈現簡潔俐落且理性的形象。

烏日分局犁份派出所原有廳舍不敷使用，在後方闢設第二辦公室，今天落成啟用，將能提供員警更舒適的辦公環境。（記者陳建志攝）

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