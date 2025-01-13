嘉義縣去年12月遭詐8389多萬 警銀簽署MOU聯防阻詐

嘉義縣警察局與京城銀行簽署合約，提升攔阻詐騙能量。（記者林宜樟攝）

2025/01/13 17:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣去年12月詐欺案件受理數257件，較11月份減少2件，財損金額8389萬970元，較11月增加1094萬5334元、15.01％，縣警局為擴大防制詐騙，今天與京城銀行簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，未來警、銀雙方將快速溝通及傳遞各項詐騙資訊、手法，透過公私協力，與民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，提升民眾識詐意識。

嘉義縣警察局長李權哲今天與京城銀行總經理姜宏亮簽署合作意向書，內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台；李權哲表示，金融機構是受理民眾提、匯款的第一線人員，協助警方攔阻詐騙案件的第一道防線，詐騙集團為規避行員的關懷提問，常教導民眾用「支付工程款項」、「房屋修繕」、「親友借、還錢」等話術來掩飾匯款到人頭帳戶的行為，有賴行員關懷提問，發覺民眾疑似遭詐，通報警方到場，守護民眾的血汗錢，未來將持續深化警銀合作，共同打擊詐騙。

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嘉義縣警察局刑警大隊說明，嘉義縣詐欺受理案件以民雄鄉、水上鄉、太保市、中埔鄉、朴子市為高發生地區，易發生的前3名高發案件手法為假投資、中獎通知及解除分期付款（騙賣家）。

縣警局表示，去年執行警政署4波打詐專案，共查獲詐騙集團96件，逮捕嫌犯516人，查扣不法利得總價值計6914萬餘元，攔阻詐欺186件，共9028萬6906元，較前年同期增加1149萬1583元。

縣警局分享今年1月6日破獲的假投資詐騙案，被害人王男於臉書廣告上得知投資訊息，以LINE加入歹徒好友，遭慫恿至「Gibctoera」投資平台註冊，陸續以面交方式交付99萬餘元給自稱幣商的吳男，購買虛擬貨幣作為投資使用，王男欲領取獲利時，詐騙集團卻聲稱須再交付40萬元，王男驚覺遭詐報警，與警方配合誘捕犯嫌，在太保市「臭豆腐」店內面交時，當場逮捕假幣商吳男，查扣手機、購買契約書及現金65萬餘元。

李權哲表示，警方將持續查緝詐欺犯罪，加強與金融機構情資分享、提升異常帳戶通報，快速封鎖詐團帳戶，分析潛在被害風險客戶，針對高風險客戶提出警示，守護縣民財產安全。

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嘉義縣警察局長李權哲（右）與京城銀行總經理姜宏亮（左）簽署合作意向書。（記者林宜樟攝）

嘉義縣警局在臭豆腐店逮捕詐騙案主嫌。（記者林宜樟攝）

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