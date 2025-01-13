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    八炯駕休旅車北市遭騎士追尾 現場畫面曝光

    反共網紅八炯今天中午駕駛休旅車，行經台北市大安區敦化南路一段時，遭到後方騎士追撞。（記者陸運鋒翻攝）

    反共網紅八炯今天中午駕駛休旅車，行經台北市大安區敦化南路一段時，遭到後方騎士追撞。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/01/13 16:43

    〔記者陸運鋒／台北報導〕反共網紅八炯（温子渝）今天中午12時許，駕駛休旅車行經台北市大安區敦化南路一段時，遭到後方的賴姓機車騎士追撞，警方獲報趕抵，雙方均不需送醫，依規定製作事故筆錄後，雙方已自行離去，至於詳細事故原因仍有待釐清。

    據了解，八炯昨天（12日）才剛爆料中國已滲透台灣，甚至在新北、台中共設有5個據點，協助民眾辦理中國身分證，而他在今天中午於社群Threads分享一段影片，直呼「我車禍被追尾！」並上傳事故現場影片，引發網友聯想。

    大安警分局調查，31歲八炯當時駕駛休旅車，沿著敦化南路一段慢車道往北方向行駛，準備前往內湖區處理個人私事，但因車流較多，前方煞車他也跟著煞車，因此後方31歲賴男騎士反應不及撞上。

    據指出，警方獲報趕抵時，賴男僅有輕微擦傷，不需送醫治療，八炯則沒有受傷，而雙方酒測值為0毫克；初步研判賴男未注意前方路況肇事，由於雙方現場有和解共識，已製作交通事故筆錄，至於肇事責任歸屬及原因，仍有待進一步釐清。

    反共網紅八炯今天中午駕駛休旅車，行經台北市大安區敦化南路一段時遭到騎士追撞。（記者陸運鋒翻攝）

    反共網紅八炯今天中午駕駛休旅車，行經台北市大安區敦化南路一段時遭到騎士追撞。（記者陸運鋒翻攝）

    賴姓騎士疑因未注意前方路況，因此煞車不及追撞八炯所駕駛的休旅車。（記者陸運鋒翻攝）

    賴姓騎士疑因未注意前方路況，因此煞車不及追撞八炯所駕駛的休旅車。（記者陸運鋒翻攝）

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