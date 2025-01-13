瓦斯、爆竹、熱水器創一年來0事故 基市消防局再邀業者座談防範

基隆市消防局今日特別邀請液化石油氣業者、熱水器安裝商及爆竹煙火販售業者共同參與「春安防火座談會」（記者吳昇儒翻攝）

2025/01/13 16:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局為了提升春節期間的公共安全意識，今日特別邀請液化石油氣業者、熱水器安裝商及爆竹煙火販售業者共同參與「春安防火座談會」，也提及去年在基隆市這三種類型的火警事故為零，創下新的里程碑。未來的一年，也希望能夠繼續保持，展現市府與業者的通力合作，更顯示社會防火意識的逐步提升。

基隆市消防局長游家懿於會中強調：「安全無小事，防患於未然是我們對市民的承諾與責任。」非常感謝業者辛勤配合。

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游局長指出，消防安全的推動需要政府與民間共同努力，從宣導正確使用瓦斯設備到提醒市民選購合格的煙火產品，每個細節都攸關市民的生命財產安全。他特別提醒，春節期間家家戶戶準備年菜、施放煙火是傳統習俗的一部分，但在歡慶佳節之餘，也要做好防火準備，確保全體市民能夠平安迎接新年。

據消防局統計資料顯示，113年度全市共發生107件火災事故，較112年減少8件，顯示安全宣導已產生正面效果。然而，火災事故多集中於下午15時至18時之間，且電氣因素為主要肇因，占比高達34%；其次則為爐火烹調引發的火災，占比14%。游局長表示：「即便火災事故數字有所下降，我們仍不能鬆懈，特別是在高風險時段及電氣因素相關的火災更需提高警覺。」他強調，消防安全工作必須持續深化，才能逐步實現零火災的目標。

基隆市消防局長游家懿於會中強調：「安全無小事，防患於未然是我們對市民的承諾與責任。」（記者吳昇儒翻攝）

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