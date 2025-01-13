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    19歲愛孫中國遭關押 彰化鹹粥嬤天未亮冒寒風賣粥籌旅費「想去看孫」

    73歲鹹粥嬤天未亮冒著寒風在家門口擺攤賣鹹粥，希望籌足旅費搭機飛去中國看孫。（賴清美提供）

    73歲鹹粥嬤天未亮冒著寒風在家門口擺攤賣鹹粥，希望籌足旅費搭機飛去中國看孫。（賴清美提供）

    2025/01/13 15:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉賣鹹粥維生的73歲阿嬤，在一手帶大的19歲孫子被證實關押在中國山西公安局後，便心急如焚的想去探望孫子，連日來還在天未亮時冒著刺骨寒風在家門口擺攤賣鹹粥，希望籌足旅費搭機飛去看孫，縣議員賴清美在臉書PO文引起回響，有許多網友號召買粥助嬤，讓阿嬤能在過年前看到孫子。

    縣議員賴清美指出，阿嬤得知孫子黃姓男子在中國山西後，就說想要去中國看看孫子，跟孫子見面說說話。

    賴清美說，阿嬤靠著賣鹹粥把唯一的孫子黃姓男子拉拔長大，黃男去年3月只說要出門找朋友，從此就下落不明，至今300多天，尤其是農曆春節將屆，阿嬤只要想到孫子就會哭紅雙眼。原本以為黃男是到泰國，後來警方一查才知早從泰國入境寮國，去年疑涉詐被拘禁在中國山西，家屬今年1月初才收到自稱中國山西省公安局寄來的通知單，日前海基會秘書長羅文嘉更進一步證實，黃姓男子就是彰化鹹粥嬤的愛孫。

    鹹粥嬤連日來冒著刺骨寒風，天還未亮就在伸港鄉彰新路7段的家門口擺攤賣起鹹粥，希望能籌足旅費，讓她能順利搭機飛抵中國探望孫子。賴清美今天（13日）前往探視時也相當不忍，詢問阿嬤想不想去中國看看孫子？阿嬤回稱當然很想去看看孫子，但自己身體不是很好，走路也不方便，希望就算自己真的無法去，也能拜託親戚前往。

    賴清美當場買了兩碗鹹粥，並說希望大家一起來，幫阿嬤籌一些旅費，讓阿嬤能夠儘快去中國，去看孫子一面，並希望政府有關單位能夠伸出援手來幫助，讓阿嬤可以如願以償。賴清美將照片PO上網，立即引起網友關注，有網友還號召親友一起去買鹹粥、麵線糊，幫阿嬤籌旅費成行。

    73歲鹹粥嬤天未亮就擺攤賣鹹粥，希望籌足旅費搭機飛去中國看孫，縣議員賴清美（左）買兩碗贊助。（賴清美提供）

    73歲鹹粥嬤天未亮就擺攤賣鹹粥，希望籌足旅費搭機飛去中國看孫，縣議員賴清美（左）買兩碗贊助。（賴清美提供）

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