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    首頁　>　社會

    幫郭台銘連署參選總統 詐欺犯花2000元買個資判9月

    男子非法取得個資，並加工偽造總統連署書，被判9月徒刑。（圖為合成照，中選會提供）

    男子非法取得個資，並加工偽造總統連署書，被判9月徒刑。（圖為合成照，中選會提供）

    2025/01/13 15:16

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名詐欺犯，前年為了幫郭台銘連署參選總統，花2000元向A男購買200組包含身份證正反影印本的個資，經彰化檢方偵辦後，確定共有114人的個資被盜用，依違反個資法將陳男提起公訴。該案經過彰化地院審理後，法官認定陳男非法利用個人資料，處有期徒刑9月。

    為何陳男願意花2000元買個資去幫郭台銘連署？一名了解案情的員警表示，郭台銘有多處連署站，有人專門在收購連署書，收購價碼不一，通常1份300元至500元，而詐騙集團都擁有龐大受害民眾的身份證個資，有人專門在網路上整批販售，通常一批1人，要價10元，在有心人購得後，再把身份證印出，貼上連署書，就能向特定人士領取1份300元的費用，等於花2000元買到200人的，就能領到6萬元的連署費。

    判決書指出，陳男在前年10月間，上特定網站PO出「我想收購個資」，A男回覆陳，自己有200組可賣，雙方約定2000元成交。A男在收到匯款2000元後，約1個多小時後，把229組國民身分證正反面照片檔案傳給陳男。

    判決書說，陳男再將上述個資交給不知情的邱男，印出其中114人之國民身分證正面照片後黏貼在連署書上，再送至台北市選舉委員。

    法官表示，被告所為已同時觸犯個人個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，從一重罪處斷，其為觸犯非法利用個人資料罪，判決9月徒刑。

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