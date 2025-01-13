人事大搬風！調查局36人職務調動 6都處長全換、徐國楨掌台北處長

彰化縣調查站主任徐國楨調陞台北市調查處處長。（資料照）

2025/01/13 12:48

〔記者王定傳／台北報導〕調查局今公布處長、副處長及站主任職務異動名單，廉政處、經濟犯罪防制處、保防處、總務處、台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處、台中市調查處、台南市調查處、高雄市調查處等單位首長均有異動，6都處長全都換人；其中，彰化縣調查站主任徐國楨破綠能貪瀆案有功，調陞台北市調查處處長。

以下為法務部調查局簡任職務異動名冊： 一、台北市調查處處長洪慶裕調任研究委員會主任委員。 請繼續往下閱讀... 二、台中市調查處處長蕭清淵調任研究委員會副主任委員。 三、新北市調查處處長張育瑞調任研究委員會研究委員兼幹部訓練所副主任。 四、台南市調查處處長黃建華調任主任秘書室研究委員。 五、兩岸情勢研析處處長李詒順調任主任秘書室研究委員。 六、督察處處長袁正煒調任主任秘書室研究委員。 七、總務處處長朱慶賢調任主任秘書室研究委員。 八、廉政處副處長吳榮修調陞廉政處處長。 九、財政部賦稅署監察組組長吳宗杰回任經濟犯罪防制處處長。 十、桃園市調查處副處長林添進調陞保防處處長。 十一、洗錢防制處副處長戴春成調陞總務處處長。 十二、彰化縣調查站主任徐國楨調陞台北市調查處處長。 十三、經濟犯罪防制處處長何復生調任新北市調查處處長。 十四、保防處處長許銘侑調任桃園市調查處處長。 十五、航業調查處處長張穎仁調任台中市調查處處長。 十六、高雄市調查處副處長高吉川調陞台南市調查處處長。 十七、廉政處處長連震宗調任高雄市調查處處長。 十八、桃園市調查處處長李文義調任航業調查處處長。 十九、兩岸情勢研析處副處長龍竹筠代理兩岸情勢研析處處長職務。 二十、督察處桃園市駐區督察楊秋香調任督察處副處長並代理處長職務。 二十一、雲林縣調查站主任黃國維調任廉政處副處長。 二十二、北部地區機動工作站主任劉至剛調任經濟犯罪防制處副處長。 二十三、經濟犯罪防制處副處長魏武群調任洗錢防制處副處長。 二十四、台北市調查處副處長范開明調任保防處副處長。 二十五、新北市調查處簡任秘書胡國華調任兩岸情勢研析處副處長。 二十六、國家安全維護處副處長黃維和調任台北市調查處副處長。 二十七、秘書室簡任秘書兼國會聯絡組主任李孟縞調任桃園市調查處副處長。 二十八、嘉義縣調查站主任江耿宗調任台南市調查處副處長。 二十九、台南市調查處副處長張漢明調任高雄市調查處副處長。 三十、幹部訓練所副主任汪志明調任彰化縣調查站主任。 三十一、航業調查處高雄調查站主任鍾達振調任雲林縣調查站主任。 三十二、台南市調查處新營調查站主任謝檔明調任嘉義縣調查站主任。 三十三、台北市調查處松山調查站主任蔡耀毅調任北部地區機動工作站主任。 三十四、台北市調查處政經調查站主任何義興調任秘書室簡任秘書兼國會聯絡組主任。 三十五、台北市調查處機動工作站主任楊任之調任國家安全維護處簡任秘書並代理該處副處長職務。 三十六、督察處花蓮縣駐區簡任督察張旭東調任督察處新北市一駐區簡任督察。 以上職務異動人員均於2025年1月16日生效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法