考生戴耳機作弊！2女組舞弊集團 判決出爐

新北地院。（資料照）

2025/01/13 11:18

〔記者王定傳／新北報導〕萬女與陳女等人組舞弊集團，利用考生擔心無法通過「112年度自學進修普通型高級中學學校畢業程度學力鑑定考試」心態，招攬11名考生，以讓戴耳機應考聽答案的方式替考生作弊，宛若泰國電影「模犯生」翻版，不法所得約60萬餘元，新北地院審酌萬、陳2人因犯後認罪，依使公務員登載不實罪，判處2人各6個月徒刑，均緩刑3年，付保護管束，並須提供各100小時義務勞務及2各場法治教育。

11名考生部分，分別被判處2個月至5個月不等徒刑，有9人獲得緩刑，另1人因有加重詐欺前科，未獲緩刑，另1人因否認犯罪，被認定無悔悟之意，判刑5月，未宣告緩刑。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，萬、陳在網路上刊登協助舞弊的廣告，並廣發傳單，吸引來自台北、新北、桃園、台中、高雄參與「自學進修普通型高級中學學校畢業程度學力鑑定考試」的11名考生，以1至15萬元不等費用參與作弊。

前年考試時，萬、陳讓考生偷帶已設定自動接聽的手機與耳機進場應考，自己或找槍手夾帶題目出考場、專業老師協助答題後，將解答透過手機傳給作弊考生，不法獲利約60萬餘元，這11名考生也都靠著舞弊拿到相關證書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法