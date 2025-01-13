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    海巡署三線一前視察淪詐團共犯 得手4021元判刑1年定讞

    最高法院。（記者張文川攝）

    最高法院。（記者張文川攝）

    2025/01/13 11:08

    〔記者張文川／台北報導〕警職出身的海巡署秘書室三線一星前視察洪肇義，任內以辦案、投資等理由，要求辦公室同仁交出新辦的金融卡帳密，連同自己的帳戶交給詐騙集團當人頭帳戶，二審高雄高分院依洗錢罪將洪判處1年徒刑，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得4021元；最高法院駁回上訴定讞，洪近期須入監。

    行政懲處方面，海巡署審議後核定將洪免職處分，洪不服打行政訴訟，台北高等行政法院去年6月判洪敗訴。

    判決指出，洪肇義擔任海巡署視察期間，和署內替代役認識詐欺集團成員，並以投資虛擬貨幣、偵辦刑案分配獎金等理由，遊說其他替代役交出帳戶，提供給詐團使用。

    2020年高雄市警方於偵辦詐欺案件，查出洪肇義涉案，同年7月搜索海巡署本部秘書室，洪被羈押禁見，海巡署隨即核定記大過一次，2021年8月核定免職。

    檢警發現洪肇義以投資虛擬貨幣、投資使用為由，向其他同仁要求提供金融帳戶帳號、密碼及金融卡，同仁迫於洪的權勢，交出帳密，連同自己的帳戶交給集團使用，洪不僅充當人頭戶，還將入帳的詐欺款項轉至其他帳戶，檢方依加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

    高雄地院審理時，洪否認詐騙洗錢，稱他因投資失利負債，遂與人合作虛擬貨幣交易，並提供自己與同事帳戶供買家匯入，他也是被害人。

    歷審都不採信辯詞，認定洪是詐騙集團共犯，依詐欺罪判刑1年，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得4021元確定。

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