為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無照駕駛男與乘客換位被鷹眼警揪出 2萬4噴了

    12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（圖：民眾提供）

    12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（圖：民眾提供）

    2025/01/13 10:33

    〔記者王俊忠／台南報導〕12日凌晨0時許天氣嚴寒，台南市警局六分局員警頂著低溫，在南區中華西路、健康路口路檢取締酒駕勤務時，眼尖員警見1輛黑色轎車停紅燈時，車內駕駛人與乘客疑互換座位，員警上前攔查、發現原駕駛人駕照因故被吊銷，且是5年內累犯，警方依道交條例對他開罰2萬4千元台幣。

    原駕駛人告訴員警，因看到警方在前方攔查，為規避高額罰款才冒險在路口與乘客互換座位、意圖矇混過關。惟仍逃不過警方法眼，經警方查證屬實後依據道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛5年內2次以上累犯，開罰2萬4千元。駕駛人聽到後後悔不已、直嘆划不來，早知如此應搭車出門，不應心存僥倖害人害己。

    由於年節將屆、天氣嚴寒，尾牙飲宴機會增多隱藏酒駕風險，南市警六分局加強路檢攔查酒後駕車違規，絕不讓市區道路潛藏任何「肇事未爆彈」。經統計去（2024）年全年，該分局員警線上主動查獲169件南區酒駕案，執法量能較前（2023）年同期增加23件、增幅達11％；肇事件數則較前年同期減少3件，降幅約5%，遏止交通事故發生。

    南市警六分局長林獻力表示，今年冬天較往年低溫，飲酒機會增加，呼籲民眾飲酒後切勿心存僥倖、駕車上路，1件酒駕肇事往往會造成至少2個家庭悲劇發生、影響甚鉅。此外，依據道路交通管理處罰條例第21條規定，如駕駛人因酒駕吊扣或吊銷駕照期間又無照駕駛上路，除原罰鍰外另有加罰1萬2千元台幣規定，請民眾遵守交通法規，以免害人害己、得不償失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（圖：民眾提供）

    12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（圖：民眾提供）

    12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（民眾提供）

    12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播