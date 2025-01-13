無照駕駛男與乘客換位被鷹眼警揪出 2萬4噴了

12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（圖：民眾提供）

2025/01/13 10:33

〔記者王俊忠／台南報導〕12日凌晨0時許天氣嚴寒，台南市警局六分局員警頂著低溫，在南區中華西路、健康路口路檢取締酒駕勤務時，眼尖員警見1輛黑色轎車停紅燈時，車內駕駛人與乘客疑互換座位，員警上前攔查、發現原駕駛人駕照因故被吊銷，且是5年內累犯，警方依道交條例對他開罰2萬4千元台幣。

原駕駛人告訴員警，因看到警方在前方攔查，為規避高額罰款才冒險在路口與乘客互換座位、意圖矇混過關。惟仍逃不過警方法眼，經警方查證屬實後依據道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛5年內2次以上累犯，開罰2萬4千元。駕駛人聽到後後悔不已、直嘆划不來，早知如此應搭車出門，不應心存僥倖害人害己。

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由於年節將屆、天氣嚴寒，尾牙飲宴機會增多隱藏酒駕風險，南市警六分局加強路檢攔查酒後駕車違規，絕不讓市區道路潛藏任何「肇事未爆彈」。經統計去（2024）年全年，該分局員警線上主動查獲169件南區酒駕案，執法量能較前（2023）年同期增加23件、增幅達11％；肇事件數則較前年同期減少3件，降幅約5%，遏止交通事故發生。

南市警六分局長林獻力表示，今年冬天較往年低溫，飲酒機會增加，呼籲民眾飲酒後切勿心存僥倖、駕車上路，1件酒駕肇事往往會造成至少2個家庭悲劇發生、影響甚鉅。此外，依據道路交通管理處罰條例第21條規定，如駕駛人因酒駕吊扣或吊銷駕照期間又無照駕駛上路，除原罰鍰外另有加罰1萬2千元台幣規定，請民眾遵守交通法規，以免害人害己、得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（圖：民眾提供）

12日凌晨，南市警六分局員警在轄區路口路檢，查獲一無駕照的駕車男與車內乘客換位，仍被員警揪出、開罰2萬4千元。（民眾提供）

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