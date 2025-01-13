娶到有心臟疾病外配 男訴請離婚獲北院判准

阿強簽約要求不能娶到有心臟疾病的外配，然越南籍妻子卻有心臟病，他決定訴請撤銷這段婚姻，獲北院判准。（示意圖）

2025/01/13 10:22

〔記者溫于德／台北報導〕北市男子「阿強」前年委託協會介紹越南女子阿梅（均化名），並於跨國境婚姻媒合契約中約定阿梅不能有心臟方面的疾病，但他指控阿梅婚後不僅不給碰，還自稱有心臟病也離家出走，決定提告撤銷婚姻。台北地院指阿梅縱使未積極詐騙，也屬消極隱瞞可能患有心臟疾，因此認這段婚姻應予撤銷。

前年5月18日，阿強花費46萬餘元請協會介紹越南女子阿梅，隔月4日兩人在越南胡志明市相親，並於跨國跨國境婚姻媒合契約中約定阿梅無「狹心症、心肌梗塞、心肌肥厚、心內膜炎、風濕性心臟病」等疾病。

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去年5月10日兩人辦理結婚登記，阿梅隔月8日來台，卻拒絕讓阿強碰觸，還跟阿強說她有心臟病，同時辱罵阿強並離家出走至今；自覺被騙的阿強，提起撤銷婚姻訴訟。挨告阿梅未到庭答辯也未透過書狀說明。

北院指身體健康是一般人選擇配偶的重要條件，尤其配偶一方如患有心臟疾病，時癒時發，必然影響婚姻生活；且阿強婚前在跨國境婚姻媒合契約中約明阿梅無狹心症、心肌梗塞、心肌肥厚、心內膜炎、風濕性心臟病等疾病，才與阿梅結婚。

再者，阿梅縱使未積極詐騙，也屬消極隱瞞可能患有心臟疾；北院並考量阿強得知阿梅有心臟病距離提告未逾法律規定的6個月除斥期間，決定判決撤銷這段婚姻，可上訴。

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