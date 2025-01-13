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    桃園中壢5車連環撞 LEXUS整輛車被「頂起來」

    桃園中壢5車連環撞，白色LEXUS「整輛車被頂起來」。（取自臉書粉專「我是中壢人」）

    桃園中壢5車連環撞，白色LEXUS「整輛車被頂起來」。（取自臉書粉專「我是中壢人」）

    2025/01/13 10:07

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中正路四段往觀音方向，今（13日）清晨6點55分許發生嚴重車禍，5輛車追撞成一團，其中一輛白色LEXUS車輛更是被後車整個「頂」起來，中壢警分局獲報到場處理，所幸5車、5人皆未受傷，駕駛們的酒測值皆為0，現場狀況陸續排除，周邊車流恢復順暢。

    有網友一早在臉書社團「我是中壢人」發文指出，「剛剛接近7點的時候，中壢區中正路四段往觀音方向，5台車追撞，目前上班時間嚴重塞車，請大家要保持安全車距。」

    據了解，夾在中間的白色車輛，可能是先是追撞前車後，又被後車整個頂起來，呈現照片中四輪懸空的情形，後方的黑色車輛明顯受到嚴重壓迫，車子明顯凹陷變形。而現場其他車輛也有不同程度的損傷，包括後方白色轎車的車頭損毀，車頭板金出現凹陷和脫落等。

    對此，有其他網友留言表示「早上經剛騎上去還沒很塞，目前大塞」、「還好不是高鐵橋下那段，不然塞更慘」、「經過看到都傻眼了，到底是開多快」、「早上點現在還在塞，剩下疊疊樂兩台車」、「7點20分經過時超塞」。至於追撞事發原因、肇事責任？還有待警方的後續調查。

    桃園中壢5車連環撞，白色LEXUS「整輛車被頂起來」。（取自臉書粉專「我是中壢人」）

    桃園中壢5車連環撞，白色LEXUS「整輛車被頂起來」。（取自臉書粉專「我是中壢人」）

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