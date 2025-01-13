藥頭遭逮後當場下跪 母親痛哭「為什麼都教不聽」

警方在朱男車上查獲安非他命毒品。（警方提供）

2025/01/13 09:23

〔記者歐素美／台中報導〕「你為什麼都教不聽」！台中市政府警察局豐原分局偵辦販毒案向上溯源，發現33歲朱姓男子涉有重嫌，成立專案小組並報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦，在朱嫌太平區家中及車上查出安非他命等毒品，朱嫌被逮後當場向母親下跪認錯，朱母則忍不住痛哭，罵兒子「為什麼都教不聽，為什麼？」

警方調查，朱嫌居住於台中市太平區，平常以販賣二級毒品安非他命為生，對外自稱「小朱」，因心知販毒為警方查緝重點，平日交易都是先透過網路通訊軟體開發客源，再以俗稱「埋包」的方式與藥腳交易，以降低被警方查緝的風險。

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警方長期跟監蒐證，發現朱嫌會先把毒品藏在電線桿、機車置物箱或賣場內的隱密處所，收取購毒款項後，再將毒品存放地點的照片傳給藥腳自行領取，每次交易放置的地點都不一樣，相當謹慎小心。

警方蒐證完備後，持台灣台中地方法院核發的搜索票前往朱嫌使用的車輛及住處執行搜索，當場查扣安非他命6包（毛重3.54公克）、殘渣袋1個、電子磅秤1台、安非他命吸食器1組及行動電話2支等贓證物，警方於執行查緝時，朱嫌因自知涉嫌重大、法網難逃，將受法律制裁，於是當場向在場的母親下跪痛哭懺悔，求母親原諒。

全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，依法提起公訴。豐原警分局長林大為提醒民眾，依托醚酯為當前盛行毒品，常見於電子煙彈，去年11月底政府已將依托醚酯列為第二級毒品，寒假將近，請家長留意青少年勿接觸不明物品，本分局將持續打擊毒品犯罪，保護市民的生命、財產安全，建構無毒的優質居家環境。

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朱男被捕後當場向母親下跪認錯。（警方提供）

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