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    冷爆！彰縣32小時暴增72人急診 4長輩送醫搶救無呼吸心跳

    氣溫驟降，彰化縣在32小時內暴增72人送醫急救，其中4名長輩無呼吸心跳。（資料照）

    氣溫驟降，彰化縣在32小時內暴增72人送醫急救，其中4名長輩無呼吸心跳。（資料照）

    2025/01/13 09:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕冷爆！昨天半夜到今天清晨彰化地區氣溫不到10度，相當寒冷，彰化縣在短短32小時內有72人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有4名長輩送醫搶救無呼吸心跳，且這4人在家昏厥時間，幾乎都集中在最寒冷的凌晨，醫師呼籲民眾半夜起床要特別小心。

    彰化縣消防局統計，1月12日凌晨零點到13日早上8點，短短32小時內，全縣就暴增72件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有4名長輩心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這4人當中，年紀最大的是員林市87歲婦人，年紀最輕的為福興鄉68歲婦人。

    值得注意的是，近來半夜至清晨時分氣溫都相當低，今天凌晨彰化縣甚至驟降至不到10度，消防局發現這4名民眾OHCA的時間，大多落在凌晨零點到清晨7點之間，由於今晚氣溫會持續下探，呼籲民眾做好保暖。消防局仍強調，這4件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

    儘管無法確認這72人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這幾天氣溫都相當低，尤其是凌晨到清晨的這段時間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

    冷爆，彰化縣在32小時內有4人送到醫院前無呼吸心跳，且多集中在凌晨到清晨之間。（資料照）

    冷爆，彰化縣在32小時內有4人送到醫院前無呼吸心跳，且多集中在凌晨到清晨之間。（資料照）

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