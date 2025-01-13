香港車手坦承犯行獲輕判 引發檢院「犯罪所得」的解釋爭論

針對「犯罪所得」的解釋，高等法院台中分院認為，是指車手實際獲得的錢，不包括共犯的違法所得，據此駁回檢方上訴。（記者張瑞楨攝）

2025/01/13 09:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕香港籍郝姓保全，去年到台灣當詐欺車手犯下3案，其中1案他取款48萬元，沒有獲得報酬，全數交給上級，他坦承犯行，台中地院輕判9月，併科罰金1萬元，台中地檢署上訴強調，車手要繳出向被害人拿取的所有錢（48萬元），才能減刑，否則車手拿走鉅款，只要宣稱沒取得報酬，或繳交一點錢就能減刑，對被害人不公平，高等法院台中分院卻認為，實務上多數見解，「犯罪所得」是指車手實際獲得的錢，不包括共犯的違法所得，駁回檢方上訴。

判決書指出，在香港當保全的郝男，去年一月入境台灣7天，於台中市假冒投資專員，向羅姓婦人取走146萬餘元，又向另一被害人拿走48萬元，現金都藏在隱密處，由詐團派人取走，第7天他到嘉義市，向李姓女子拿250萬元時被逮捕羈押，嘉義犯行未遂，法院減刑，依加重詐欺罪判刑6月確定。

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台中部分，羅婦一案審理中，至於48萬元一案，郝男宣稱沒獲得報酬，台中地院一審認為，去年（2024年）7月公告施行的「詐欺犯罪危害防制條例」第47條規定，始終自白且「自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，另外，修正後的「洗錢防制法」第23條，也規定自白且「如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，郝男始終坦承，他宣稱沒有拿到報酬，沒有「犯罪所得」，也就無從繳交，法官減刑判處9月徒刑，併科罰金1萬元。

台中地檢署上訴質疑，「詐欺犯罪危害防制條例」的減刑旨意，是要在偵審「同時」能讓被害人取回受騙的錢，才應減刑開啟自新之路，因此，「犯罪所得」是指車手向被害人拿到的錢，亦即被害人交給車手的錢，最高法院去年有一判決，就認為自動繳交「犯罪所得」，是以「被害人受詐騙金額者為限」。

檢方強調，郝男拿走48萬元，他坦承犯行，分文未繳就能減刑，對被害人不公平，一審判決違反上述最高法院的見解，應撤銷改判。

高等法院台中分院卻認為，對法律的解釋不宜過苛，以免阻嚇想自新的人，「犯罪所得」不宜解釋為被害人全部損失，否則勢必降低車手自白、繳交犯罪所得的誘因，尤其在車手實際取得的報酬，遠低被害人受害金額。

檢方引用最高法院判決，法官也引用最高法院近10年的9件判決說，「犯罪所得」解釋應該一致，以符合憲法平等原則，實務上多數見解，指的是行為人（車手）繳交實際所得（報酬），不包括其他共犯的所得，法官強調，檢方引用的最高法院判決，涉及法官對法律解釋適用的歧異，但在沒有成熟統的一見解之前，不宜遽然認定一審減刑不當，據此駁回檢方上訴，可上訴三審。

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