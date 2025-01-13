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    女高中生肚子大意外揭性侵 狼父辯「女兒自己騎上來」下場曝

    彰化一名就讀高職少女，2022年遭父親性侵，父親卻辯稱是她主動，台中高分院近日駁回上訴，維持2年6月徒刑。（記者陳建志攝）

    彰化一名就讀高職少女，2022年遭父親性侵，父親卻辯稱是她主動，台中高分院近日駁回上訴，維持2年6月徒刑。（記者陳建志攝）

    2025/01/13 07:26

    〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣一名就讀高職的少女2022年遭喝醉的父親性侵，隔年肚子逐漸隆起，家人察覺有異，帶她前往婦產科檢查發現懷孕，追問下少女才透露除了和友人發生性關係，也曾被父親性侵，狼父卻辯稱「是女兒自己騎上來」，小孩出生後經DNA鑑定，並非父親的小孩，一審仍依對少年犯權勢性交罪，判決2年6月徒刑，經上訴台中高分院駁回上訴，維持一審原判。

    判決指出，這名16歲少女就讀高職，平時和祖母、叔叔等人同住，父親住在附近，2022年6月間某天，少女父親喝酒後，潛入少女房間，撫摸下體、胸部後性侵，少女因畏懼不敢反抗，遭父親性侵得逞。

    少女隔年3月因肚子逐漸隆起，家人察覺有異帶往婦產科檢查，赫然發現已經懷孕，為了確認生父是誰追問，少女才說出除了和友人發生性關係，也曾被父親性侵，不過小孩生出後進行DNA鑑定比對，證實不是父親的小孩。

    少女父親被送辦後，承認和女兒有發生性行為，但否認權勢性交，辯稱女兒「自己主動」、「是女兒自己騎上來」，少女不僅指證歷歷，加上檢警查看少女跟友人對話後，認為少女無誣陷必要。

    彰化地院審理時認為，此案屬於熟識者性侵害 ，少女是迫於權勢而隱忍屈從，沒有對父親產生明顯懼怕，或展現強烈意願請求警方協助，是出於各種考量或人際壓力造成，認少女父親辯詞不可採信，判他2年6個月有期徒刑。

    經上訴二審，台中高分院法官審理後，維持一審見解，駁回上訴，維持2年6月徒刑，可上訴。

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