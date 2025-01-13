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    首頁　>　社會

    怪男拿千元鈔的手襲胸 美少女冷靜蒐證讓狼被定罪

    17歲少女在全航客運上被襲胸，冷靜蒐證後讓襲胸狼被定罪。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    17歲少女在全航客運上被襲胸，冷靜蒐證後讓襲胸狼被定罪。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/13 00:16

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣17歲少女搭乘全航客運返家途中，被1名年輕怪男，在客運走道上用拿著數張千元鈔票的左手手背，碰觸少女胸部2次，少女冷靜用手機拍下鄧男照片，並跟客運駕駛告知鄧男對其襲胸，下車後由父親陪同報案，警方依據照片線索找到該男，因有人證物證，南投地院法官以性騷擾罪名將這名男子判拘役30日。

    這名17歲少女，2022年9月某晚9點多，從台中搭乘全航客運返回草屯鎮，當晚坐在靠走道的座位，鄧姓男子準備在草屯鎮某站下車前，先站在走道上，用拿著數張千元鈔票的左手背，碰觸坐在靠走道少女的胸部兩下，隨即下車。

    少女被襲胸後火速用手機拍下鄧男的背影和側面，再打電話給其父親，請他到站牌等她。接著走到客運駕駛身旁，告知剛下車的男子對其襲胸。等少女下車後，父女相偕到草屯警分局報案。

    草屯警方依據該名少女提供的鄧男背面和側面照，調閱該站牌周邊的監視器再比對，從衣著、側臉等特徵，查到是鄧姓男子涉嫌襲胸後，傳喚鄧男到案說明。

    鄧男矢口否認對少女襲胸，但承認當時覺得少女長得很漂亮，想跟她交朋友，才會拿出一疊千元大鈔，希望得到少女的關注。

    全航客運司機後來有到分局作證，指少女有告訴他被襲胸的事，該案因有人證物證，鄧男後來被南投地檢署以性騷擾罪名起訴，南投地院法官審理後，鄧男坦承襲胸，法官審酌他沒有與少女和解，因此判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。

    律師張鈞翔建議，萬一被性騷擾，第一時間一定要冷靜蒐證，拍下對方容貌、身形或犯案過程，若在火車、公車或捷運上，可即時呼救，並取得在場者的聯繫方式，將來有必要時可聲請檢察官傳喚作證。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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