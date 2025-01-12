獨家》中國客製化假車牌輸台擾治安 員警盼修法讓「淨牌」見效

中國不法集團客製化假車牌大量輸台，衍生治安、交通、車輛管理問題，影響被冒用車主權益，礙於法規漏洞，難以懲戒「下訂客」。（資料照）

2025/01/12 23:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕中國不法集團客製化假車牌大量輸台，衍生治安、交通、車輛管理問題，影響被冒用車主權益，礙於法規漏洞，難以懲戒「下訂客」，畢竟有買客才有賣家，檢警拚命破獲販售假車牌集團，好不容易查到下訂客名單，卻因尚未懸掛或還沒上路，便無法繩之於法當頭棒喝，加上車牌防偽性不足，間接使全國「淨牌專案」效果打了折扣，高雄警界呼籲修法。

基層員警指出，中國變造台灣汽機車假車牌，技術上已能偽造梅花烙印，甚至車牌背面的防偽雷標也能變造，連警方都坦言真假難辨，加上社群平台假車牌猖獗，隨意可搜尋到，被警方查出1牌號（2張車牌），約需6至8千元代價，還可貨到付款，相較吊扣、吊銷駕照，或動輒累計上萬罰單，划算許多，投機者趨之若鶩紛紛下訂。

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高市統計前年破獲中國輸入假車牌9件，去年竄升達74案，高雄去年6月發生大寮某汽車維修廠槍擊案，留下20多個彈孔，歹徒將車開至屏東河濱公園燒毀，留下焦黑車牌成為關鍵，就是中國輸入的變造車牌，險些抓錯人影響偵辦速度，顯見「淨牌專案」的重要。

但雖然全國「淨牌專案」雷厲風行，效果卻打折扣，因為檢警拚命破獲販售假車牌集團，好不容易查到下訂客名單，卻因尚未懸掛、還沒上路，無法繩之於法當頭棒喝，只能等到假牌上路被攔查，但車牌防偽性不足，警方無法立即辨識，間接使全國「淨牌專案」效果打了折扣。

警方調查原車主懸掛假車牌，多因酒駕、超速等交通違規，遭吊扣、吊銷牌照，為繼續使用原車輛，購買假車牌後「懸掛」、「上路」，涉嫌刑法「行使偽造特種文書」罪，刑責最高僅判1年有期徒刑，道路交通管理處罰條例最重只罰1萬800元。

交通部已提出修法，針對偽造或變造及未掛號牌的罰鍰上限，希望提高到3萬6千元，基層員警認為刑法「行使偽造特種文書罪」，是否應考慮修訂將意圖行為人也納入懲戒？有待司法、立法機關討論、因應。

社群平台常有販賣中國輸台的假車牌，衍生治安、交通、車輛管理問題，影響被冒用車主權益，礙於法規漏洞，難以懲戒「下訂客」。（資料照）

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