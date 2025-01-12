清潔工誘少年拍自慰片、強制性交10人受害 重判9年

宜縣郭姓清潔工誘少年拍自慰片，並強制性交，共10人受害，一審重判9年。（示意圖）

2025/01/12 22:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣從事清潔工的28歲郭姓男子，涉嫌誘使少年透過鏡頭自慰傳給他觀賞，再用手機側錄，甚至違反當事人意願，用口含住對方生殖器直到射精，受害人清一色是男性，累計10人受害，其中1名是未滿12歲的兒童，一審被重判有期徒刑9年。

判決指出，郭姓清潔工犯案時間從2021年1月到2022年6月間，涉嫌偷拍1名少年洗澡時裸露生殖器畫面，另在不同時間點，經由臉書MESSENGER通訊軟體，誘使7名未滿18歲少年及1名未滿12歲兒童，用攝影鏡頭拍下自慰畫畫面，以視訊方式傳給他觀賞，郭男再用手機偷偷側錄。

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此外，郭男還在自己的住處房內，強行脫掉1名少年的褲子，用嘴巴含住對方生殖器直到射精，事後強拍少年生殖器照片，存在網路相薄。相關犯行東窗事發後，受害人及其法定代理人向警方報案，由檢察官偵查起訴。

郭男接受調查時坦承不諱，宜蘭地方法院合議庭審酌事證後，認定犯行明確，應依法論科，法官斥責這樣行為有害少年及兒童的身心健全發展，必須科以刑罰上的制裁。

宜蘭地院合議庭認為，郭男犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、犯以他法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪共8罪、犯以他法使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪、對未滿十四歲男子犯強制性交罪，應執行有期徒刑9年。可上訴。

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