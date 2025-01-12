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    高雄男租車超速被扣牌！車行老闆不滿損失怒砸門 警逮5煞聲押主嫌

    邱嫌竟夥同其餘4人前往鐘家，多人持棍棒毀損鐘男住處大門。（民眾提供）

    邱嫌竟夥同其餘4人前往鐘家，多人持棍棒毀損鐘男住處大門。（民眾提供）

    2025/01/12 21:28

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區鼎泰街鐘姓屋主的鐵門今（12）日凌晨，遭多名歹徒持棍砸毀，警方成立專案追查，鎖定邱姓男子涉案，立即逮回偵辦，隨後又在晚間18點許帶回案謝嫌（男、22歲）、楊嫌（男、23歲）、蔣嫌（男、18歲）及謝嫌（男、18歲）偵訊，5人坦承不諱，全案依妨害秩序、毀損及恐嚇等罪移請高雄地檢署偵辦。

    據了解，嫌犯辯稱鐘姓屋主的兒子（19歲）向邱男租用車輛，因車子超速遭到扣牌，致邱嫌營業上不小損失，後續因賠償費問題談不攏，引發口角糾紛，邱嫌竟夥同其餘4人前往鐘家，多人持棍棒毀損鐘男住處大門。

    鼎金派出所於12日凌晨0時許接獲通報，指自家鐵門遭不明人士破壞而凹陷，員警獲報後立即前往查處，現場除鐵門凹陷外無人受傷，警方立即逮獲邱男。

    今天18時許，再將謝嫌、楊嫌、蔣嫌等4人傳喚到案說明，4人坦承不諱，全案依妨害秩序、毀損及恐嚇等罪移送高雄地檢署偵辦，並聲押邱男。

    邱嫌竟夥同其餘4人前往鐘家，多人持棍棒毀損鐘男住處大門。（民眾提供）

    邱嫌竟夥同其餘4人前往鐘家，多人持棍棒毀損鐘男住處大門。（民眾提供）

    租車遭扣牌引發糾紛竟率眾持棍砸門，警逮5嫌聲押帶頭的邱姓主嫌。（民眾提供）

    租車遭扣牌引發糾紛竟率眾持棍砸門，警逮5嫌聲押帶頭的邱姓主嫌。（民眾提供）

    警方帶回謝嫌（男、22歲）、楊嫌（男、23歲）、蔣嫌（男、18歲）及謝嫌（男、18歲）偵訊。（民眾提供）

    警方帶回謝嫌（男、22歲）、楊嫌（男、23歲）、蔣嫌（男、18歲）及謝嫌（男、18歲）偵訊。（民眾提供）

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