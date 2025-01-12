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    不爽砂石車跑2趟沒薪水 男子拿球棒衝老闆家要錢遭送辦

    台中黃姓男子不滿砂石車跑了2趟沒拿到薪水，今天拿球棒衝老闆家要錢，警方獲報啟動快打部隊。（記者陳建志翻攝）（記者陳建志攝）

    台中黃姓男子不滿砂石車跑了2趟沒拿到薪水，今天拿球棒衝老闆家要錢，警方獲報啟動快打部隊。（記者陳建志翻攝）（記者陳建志攝）

    2025/01/12 20:58

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市黃姓男子（32歲）去年到霧峰一家砂石車公司應徵當司機，當天只跑了2趟，但被老闆念了幾句就離開，因近日發薪水沒領到錢，今天下午3點多由顏姓女友（32歲），開車載他到黃姓老闆（47歲）在台中大里的住處要薪水，黃男一言不合回車上拿了鋁棒進屋，但立刻被屋內3、4人搶下，警方獲報啟動快打部隊到場時兩人已離開，隨後循線將2人帶回警局，將黃男依恐嚇罪嫌送辦。

    台中市警局霧峰分局今天下午3點20接獲民眾報案，指稱大里區德芳南一街一戶民宅有多人打架，警方立刻啟動快打部隊迅速到場，但到場時已無打架情事，持鋁棒到場的黃姓男子（32歲）和顏姓女友（32歲）已經駕車離開。

    警方調查後發現，黃姓男子（32歲）去年12月到霧峰一家砂石車公司應徵司機，但上班第1天原本和公司約6點30分出車，卻遲到直到10點30分才到，後來出車跑了兩趟，老闆因他遲到念了他兩句，黃男不爽直接離開不跑了。

    砂石車公司本月10日發薪水，黃男不滿有跑2趟卻沒拿到薪水，今天下午3點多，由女朋友載著他直接跑到黃姓老闆在大里的住處，一開始先進屋要薪水未如願，又出來從車上拿著一根鋁棒進屋，當時屋內剛好有3、4名男子在場，見狀立刻抓住黃男的手將鋁棒搶下，並未造成物品損壞或人員傷亡。

    警方到場後，立刻依車籍資料循線將兩人帶回警局調查，黃男坦承有拿鋁棒進屋，顏女則表示跟著到場只站在門外，警方將黃男依恐嚇罪、黃女則依關係人送辦。

    台中黃姓男子（後）不滿砂石車跑了2趟沒拿到薪水，今天在顏姓女友（前）陪同下，拿球棒衝老闆家要錢，警方將2人帶回警局調查。（記者陳建志翻攝）

    台中黃姓男子（後）不滿砂石車跑了2趟沒拿到薪水，今天在顏姓女友（前）陪同下，拿球棒衝老闆家要錢，警方將2人帶回警局調查。（記者陳建志翻攝）

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