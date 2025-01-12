闖紅燈涉公共危險罪送辦 挾怨誣告警瀆職判刑5個月

苗栗地方法院法官認為蘇男浪費國家司法資源，依誣告罪判處他5個月有期徒刑。 （資料照）

2025/01/12 17:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣蘇姓男子，不滿被許姓警員查獲涉犯公共危險案件，竟至苗栗地方檢察署申告，誣指許員瀆職並遭對方恫嚇；檢方查無此事，依涉犯誣告罪起訴蘇男。蘇男於法庭上以有身心障礙為由求輕判，但法官認為他浪費國家司法資源，不予減輕，判刑5個月。

蘇男於2023年8月6日晚間7點多，行車闖紅燈被通霄警分局許姓警員發現，但蘇男加速企圖擺脫，終被許員攔下，被依公共危險罪嫌送辦。蘇男對此懷恨在心，於3個月後至苗栗地檢署填寫申告案件報告表，向值班的內勤檢察官提出申告，誣指許員是受指派保護他，但許不僅未盡保護之責，甚恫嚇他。

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檢方受理後偵查，發現並無蘇男所述情事，將申告案簽結後，認蘇男涉犯誣告罪，對他提起公訴。蘇男於法庭上，以自身患有第一類身心障礙，請求法官依規定減輕其刑，但法官認為蘇男於申告當日所為之供述，均能清楚供述始末，全程均無意識不清或認知有誤之情形，可見其當時之辨識及控制能力應屬正常，不予減刑。

法官並審酌蘇男僅因不滿許員因其另犯公共危險罪嫌而對其逮捕之行為，即心懷不滿捏造不實之事項，向苗檢檢察官誣指許員涉犯瀆職罪嫌，除致許員需身陷調查、追訴之風險而無端受累外，也浪費國家之司法資源，判處蘇男5個徒刑，得依規定聲請易服社會勞動。

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