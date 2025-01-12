打詐力求突破 劉世芳：需爭取國際社群網站總部協助

內政部長劉世芳今到高雄參加打詐宣導活動，提及將爭取國際社群網站總部協助打詐。（記者王榮祥攝）

2025/01/12 16:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部長劉世芳今表示，台灣打擊詐騙成效佳，但被詐騙金額也很高，政府已注意到防詐過程中的弱點，將積極尋求國際社群網站總部的協助，力求打詐再突破。

高雄市寶珠溝文化藝術發展協會與高雄市信賴台灣之友會，今在三民區聯合舉辦安全守護、打擊詐騙與防災知識宣導活動，邀請高市警察、消防、環保、毒防、民政等局處，透過遊戲闖關等模式，強化防詐、防災等觀念與技巧。

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內政部長劉世芳偕同李昆澤、賴瑞隆、許智傑等立委，高市副議長曾俊傑與多位議員到場響應，高市警察局全力支持，除派出騎警隊、重機車現場展示，局長林炎田也親自率隊到場宣導。

劉世芳說，台灣防詐成效很好，但被詐騙金額也很高，他肯定警方的努力，也分析兩大較容易被詐的族群，65歲以上長者、29歲到39歲天天滑手機的年輕人。

她進一步提及台灣防詐最大弱點在處理跨境案件，這需要跟國際社群網站，例如Line、雅虎、谷歌的總部多聯繫，爭取對方協助台灣，在防詐、打詐工作上尋求突破。

劉世芳指出，去年打詐就逮捕詐騙首謀400多人，這些首謀不止幫派、詐欺犯，連律師、代書、檢察官都有，她強調判刑只會越來越重，同時提醒民眾遇到疑似詐騙情況，切記要保持冷靜、小心查證，並儘速撥打165反詐騙諮詢專線查證或110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄市寶珠溝文化藝術發展協會與高雄市信賴台灣之友會，今在三民區聯合舉辦安全守護、打擊詐騙與防災知識宣導活動，吸引大批民眾參與。（記者王榮祥攝）

立委李昆澤與參加防詐活動的民眾。（記者王榮祥攝）

高市警察局長林炎田（前排右三）率隊參與民間打詐宣導，向內政部長劉世芳說明活動主軸與內容。（記者王榮祥攝）

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