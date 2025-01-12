開總統選舉賭盤獲利 2組頭被判刑

嘉義地方法院。（資料照）

2025/01/12 16:43

〔記者王善嬿／嘉義報導〕許姓、鄭姓男子為求營利，先後在第15屆與第16屆總統選舉投票前，以接受賭客下注簽賭、與友人對賭等方式，開設選舉賭盤，收取下注賭資共300萬元、獲利5到6萬元，案經移民署嘉義縣專勤隊移送檢警偵辦起訴。嘉義地方法院一審判決，許男犯圖利聚眾賭博罪，判刑2月；鄭男犯圖利聚眾賭博罪、總統副總統選舉罷免法以電子通訊以選舉結果為標的圖利供給賭博場所罪，判決應執行有期徒刑5月、褫奪公權1年，可易科罰金，全案可上訴。

檢警調查，許男、鄭男自2019年8月23日至2020年元月11日，透過「微信」手機應用軟體互相聯繫，以第15屆總統選舉結果為賭博標的，接受賭客從Line下注簽賭，隨時間經過調整讓票數，每注1萬元，賭客贏每注可得9500元，由許男支付，鄭男再從中抽取每注100至200元後交給賭客；賭客若輸，下注賭金全歸許男所有，吸引鄭姓賭客下注3萬元，賭候選人蔡英文得票數未超過候選人韓國瑜90萬票，2020年元月11日選舉結果揭曉，鄭某交付賭金3萬元。

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許男、鄭男食髓知味，2023年11月至2024年12月13日間，以第16屆總統候選人賴清德開票是否贏對手侯友宜超過80萬票，與第11屆嘉義縣立委候選人陳冠廷開票結果是否贏對手林國慶1萬票等，做為賭博標的，在Line做莊家與賭客對賭，吸引賴姓、賀姓賭客分別下注10萬元、15萬元。

鄭男警訊及偵查中坦承犯行，供稱所收的下注賭資共300萬元，獲利約5、6萬元；許男辯稱與鄭男是以第15屆總統選舉結果為標的對賭150萬元，否認開選舉賭盤。

法官審酌鄭、許姓組頭與3名賭客供詞，認為鄭、許二人不思正當方式獲利，經營賭博牟利，破壞社會善良風俗與經濟秩序，念及犯罪後2人坦認知錯，分別量刑處分。

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