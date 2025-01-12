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    消防節前夕 宜縣消防局喜迎20生力軍加入救災救護行列

    消防節前夕，宜縣消防局長徐松奕（前排中黑色西裝）喜迎20名生力軍加入救災救護行列。（圖由宜縣消防局提供）

    消防節前夕，宜縣消防局長徐松奕（前排中黑色西裝）喜迎20名生力軍加入救災救護行列。（圖由宜縣消防局提供）

    2025/01/12 15:25

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府消防局增添20名生力軍，消防員人數增至382人，服務人口比從1比1270優化為1比1178。另消防局慶祝119消防節，今天（12日）舉辦防火宣導，透空中救援等親子趣味橋段，強化縣民的防火防災意識。

    內政部訂定充實消防人力推動計畫，計畫期程2018到2028年，期待全國消防人員服務人口比，在2023年的計畫前期，達到1比1300，即每1300人配置1名消防員，當年宜縣消防局1比1304，未達目標值，遭審計部宜縣審計室檢討，去年4月增加消防人力，服務人口比1比1270順利達標。

    宜縣消防局10日有20名取得合格專業消防技能的特考班新人報到，他們聽取業務簡報後，再由資深同仁擔任輔導員，以1對1方式教導各項消防專業技能，局長徐松奕鼓勵新同進仁學習專業職能、汲取經驗，落實執行救災救護任務。

    宜縣消防局編制員額，2023年3月獲考試院核定為521人，分5年進用，消防局表示，將持續爭取生力軍，補足消防人力，提升救災量能，至於這次的20名新進同仁，已分發到縣內各消防分隊執勤。

    此外，宜蘭縣慶祝119消防節，今天在羅東文化工場舉辦「消防變裝萌翻天，轟出宜蘭最驚艷」防火宣導活動，安排大小朋友參加消防射水、空中救援、CPR心肺復甦術體驗，現場並設有防火、防颱、防震及緊急救護宣導攤位，代理縣長林茂盛希望藉此提升大眾防火觀念，降低火災發生的風險。

    宜縣消防局今天舉辦消防節慶祝活動，邀請小朋友體驗空中救援。（圖由宜縣消防局提供）

    宜縣消防局今天舉辦消防節慶祝活動，邀請小朋友體驗空中救援。（圖由宜縣消防局提供）

    小朋友體驗CPR心肺復甦術課程。（圖由宜縣消防局提供）

    小朋友體驗CPR心肺復甦術課程。（圖由宜縣消防局提供）

    小朋友參加消防射水。（圖由宜縣消防局提供）

    小朋友參加消防射水。（圖由宜縣消防局提供）

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