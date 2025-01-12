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    蒐證「激凸、床上長腿」照！ 建築師偷吃遭抓包 妻獲判賠20萬

    台中地院一審判決認定建築師與梁女侵害配偶權，判賠20萬元，全案仍可上訴。（資料照）

    台中地院一審判決認定建築師與梁女侵害配偶權，判賠20萬元，全案仍可上訴。（資料照）

    2025/01/12 14:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中一名建築師與梁姓女子有染，妻子指控丈夫與梁姓女子長期維持不倫關係，甚至蒐集到梁女傳送「激凸、床上長腿照」、貼親密合影及一同出國等證據，據此訴請離婚並求償百萬元，案經台中地院一審判決，認定丈夫與梁女侵害配偶權，判賠20萬元，全案仍可上訴。

    判決指出，這對建築師夫妻結婚多年，育有子女，2020年10月，妻子接到梁女丈夫的爆料，得知梁女與自己丈夫有染質問，丈夫當時承諾儘速處理關係、回歸家庭，卻未履行諾言，妻子暗中蒐證，揭發丈夫與梁女持續來往，2022年底提出離婚訴訟，也在去年間提出侵權損害賠償告訴，向丈夫與梁女求償100萬元．

    妻子提交的證據包括梁女穿運動內衣未戴胸罩的自拍「激凸照」、床上長腿照，以及二人臉貼臉、胸貼胸的合影，對話紀錄顯示梁女曾表白：「我很愛你依賴你」，並憂心被發現後「可能什麼都沒有了」，此外，梁女曾在社群媒體分享跑步公里數，數字巧合對應建築師生日，更被拍到載建築師回家，二人還有出國同班機紀錄。

    建築師與梁女在庭上否認交往關係，聲稱照片與對話屬朋友間玩笑，無發生性關係，然而法院認為，相關行為已超越一般友誼，侵害婚姻忠誠義務，構成對妻子的損害，由於部分事件超過侵權時效，法院僅認定自2022年起的侵權行為，審酌雙方資力、社會地位等情狀，裁定二人連帶賠償妻子20萬元，其餘訴請駁回，仍可上訴。

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