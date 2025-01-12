日本情侶一中街掉錢包速尋回 大讚「會告訴親友台灣有多好」

日籍情侶錢包迅速失而復得，與員警合影留下難忘紀念。（圖由警方提供）

2025/01/12 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕一對日籍情侶近日到台灣旅遊，期間到台中市一中商圈逛街時，不慎遺失重要錢包，心急如焚前往派出所求助，原本以為希望渺茫，沒想到員警火速幫忙，迅速找回他們的財物，讓這對情侶激動到連連驚呼：「すごい（斯勾以）！」隔天更致贈感謝禮品、臨摹手寫中文「會告訴親友台灣有多好」。

據了解，這對日籍情侶是趁著日本新年期間展開規畫已久的台灣之旅，從北到南一路玩到台中，5日在逛一中商圈時不慎遺失錢包，由於錢包內有旅費、銀行卡等重要財物，人生地不熟的他們心急如焚，隨即在路人指引下到第二分局育才派出所求助。

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員警透過手機翻譯軟體了解情況後，深知在異國遺失財物，免不了驚慌失措，趕緊請所內協勤志工為2人倒上熱茶，安撫2人緊張情緒外，也將遺失地點、時間及錢包特徵等資訊上傳到所內群組，請同仁協助留意，恰巧此時有員警想起稍早有善心店家拾獲錢包送到派出所來，相關特徵均相符，錢包就這樣迅速物歸原主。

日籍情侶表示，原本對於尋回錢包並不抱希望，沒想到竟然這麼順利，對台灣警察的專業、效率及熱心感到不可思議，忍不住大讚「すごい（斯勾以）」（意指好棒棒），直說下次還要來台中旅遊！隔天，這對情侶特地帶著禮盒再度返回派出所致謝。

紙袋上並附上他們用翻譯軟體查來的手寫中文，除感謝警員找回錢包之外，「台灣的警察和民眾真的很棒！」也述說對台灣警察感到感動，會跟日本親朋好友說，台灣有多好，也祝福育才所的每一位警員身體健康，「我一定會再來台中」，最後與員警合影留下難忘紀念，成為台日友好的美麗風景。

第二分局長周俊銘表示，民眾拾金不昧加上警察同仁熱心服務，共同促成這樁國民外交成功案例，年節將至，也提醒民眾，外出時務必保管好隨身財物，以減少遺失物品或失竊的困擾，春節期間，該分局積極推動機動派出所、舉家外出安全維護等為民服務工作，結合協勤民力共同維護轄區安全，讓民眾過個順遂、如意的春節假期。

日籍情侶手寫感謝中文，「會告訴親友台灣有多好」。（圖由警方提供）

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