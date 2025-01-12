車牌吊扣花5500買個假的 新北男害她莫名收繳費單判刑再罰5萬

法官審理後，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑3月，緩刑２年，並支付公庫５萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/01/12 13:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市陳姓男子去年3月駕駛母親車輛超速超過時速40公里，被罰扣牌半年。陳男為了繼續開車上路，竟透過網路購買印有他人車號的假車牌，害被冒用的車主陸續收到通行費、停車費繳費通知。法官認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，並支付公庫5萬元。

檢警調查，陳男因超速害母親車牌被吊扣後，竟於去年6月透過通訊軟體LINE，以5500元的代價訂購2面偽造車牌，收到貨後掛上車。

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被冒用車牌號碼的蔡姓車主卻莫名收到停車費、通行費共176.4元，趕緊報案。

警方去年8月21日下午查獲陳男駕駛的車輛及偽造車牌，當場查扣這兩面假車牌。

檢警偵訊時，陳男坦承是為了讓車子能上路，才訂購偽造車牌，但辯稱不小心打成蔡女的車牌號碼，並非刻意損害被害人。

法官審理後認為，陳男懸掛偽造車牌，非但影響蔡女的權益及公路監理機關管理車輛的正確性實屬不當，但被告犯後承認犯行，態度良好，故依行使偽造特種文書罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

考量陳男並無前科，因一時失慮而觸法，也取得蔡女諒解，表示不願追究，且願意給陳男緩刑，依規定宣告緩刑2年，以啟自新；此外，為了避免陳男因獲得緩刑宣告而心存僥倖，並讓其心生警惕，故命其應向公庫支付5萬元，為緩刑宣告附帶條件。

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