為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    車牌吊扣花5500買個假的 新北男害她莫名收繳費單判刑再罰5萬

    法官審理後，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑3月，緩刑２年，並支付公庫５萬元。（記者吳昇儒攝）

    法官審理後，認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑3月，緩刑２年，並支付公庫５萬元。（記者吳昇儒攝）

    2025/01/12 13:06

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市陳姓男子去年3月駕駛母親車輛超速超過時速40公里，被罰扣牌半年。陳男為了繼續開車上路，竟透過網路購買印有他人車號的假車牌，害被冒用的車主陸續收到通行費、停車費繳費通知。法官認定陳男觸犯行使偽造特種文書罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，並支付公庫5萬元。

    檢警調查，陳男因超速害母親車牌被吊扣後，竟於去年6月透過通訊軟體LINE，以5500元的代價訂購2面偽造車牌，收到貨後掛上車。

    被冒用車牌號碼的蔡姓車主卻莫名收到停車費、通行費共176.4元，趕緊報案。

    警方去年8月21日下午查獲陳男駕駛的車輛及偽造車牌，當場查扣這兩面假車牌。

    檢警偵訊時，陳男坦承是為了讓車子能上路，才訂購偽造車牌，但辯稱不小心打成蔡女的車牌號碼，並非刻意損害被害人。

    法官審理後認為，陳男懸掛偽造車牌，非但影響蔡女的權益及公路監理機關管理車輛的正確性實屬不當，但被告犯後承認犯行，態度良好，故依行使偽造特種文書罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

    考量陳男並無前科，因一時失慮而觸法，也取得蔡女諒解，表示不願追究，且願意給陳男緩刑，依規定宣告緩刑2年，以啟自新；此外，為了避免陳男因獲得緩刑宣告而心存僥倖，並讓其心生警惕，故命其應向公庫支付5萬元，為緩刑宣告附帶條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播