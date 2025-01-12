國中少年在校炫耀幫警口交賺2千 保一男警判1年

基隆地院考量他並無前科，故依妨害性自主罪，判處他有期徒刑1年，緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

2025/01/12 12:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕內政部警政署保安警察第一總隊葉姓警員去年5月間，在支援基隆市警察局勤務時，透過交友軟體約出就讀國中的少年阿志（化名）援交。未料，阿志回到學校後，跟同學說自己幫警口交還賺了2千元，讓案件意外曝光。葉員事後與少年及其雙親達成和解。基隆地院考量他並無前科，故依妨害性自主罪，判處他有期徒刑1年，緩刑5年。

檢警調查，原在保一總隊服務的葉員被派往基隆支援，卻於支援期間，利用同志交友軟體Hornet以暱稱「嗨嗨嗨」的身分，結識就讀國中的少年阿志。兩個月後，再約阿志出來援交，雙方約好以兩千元的代價，由阿志幫葉員口交。

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案發當日下午，葉員駕車到阿志就讀的國中，接他下課後，帶回葉員家中進行交易。

未料，阿志將這段特殊的經歷，與王姓同學分享，同學感覺事態嚴重，趕緊通報老師，隨即報案，揭發警察援交少年案。

檢察官偵訊後認為，葉員身為警員，本應知法守法，明知阿志年僅14歲，卻為了滿足一己私欲，提供金錢與阿志發生性交易，惡性重大，將葉員涉犯妨害性自主罪起訴，請法院從重量刑。

法院審理時，葉員坦承犯行，且與阿志及其雙親達成和解，並取得對方原諒；法官考量葉員犯後態度良好，且並無前科紀錄，故依妨害性自主罪章中的14歲以上、未滿16歲之男子為有對價之性交行為罪，判處有期徒刑1年，緩刑5年。

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