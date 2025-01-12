大馬路上棄狗？宜蘭傳騎士踢狗下車被車撞傷引發群情激憤

宜蘭礁溪一隻米克斯混種犬傳出遭人棄置在台9線被撞傷倒地，差點被遊覽車輾過。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

2025/01/12 11:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭礁溪鄉一隻米克斯混種犬傳出被棄置在車水馬龍的省道台9線，遭急駛而過休旅車撞上後受傷倒地，還差點被遊覽車輾過，行車紀錄器拍到疑似機車騎士從腳踏板把狗踢到路面，畫面曝光後引起網友群情激憤。但騎士在警詢時否認棄狗。

網友11日晚間在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文，開車行經台9線礁溪路三段，行車紀錄器拍到一隻小狗在大馬路上被撞，鏡頭中小狗看起來像被行進中騎士從機車腳踏板一腳踢下車，小狗接著狂奔到快車道，在內側車道被休旅車撞上翻滾3圈，就倒在路面動彈不得，接著遊覽車開過差點輾過，畫面相當驚險。

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事發當下，機車騎士抬腳動作像是踢狗下車，引發撻伐聲浪，網友留言說，「超扯的」、「真的很可惡，報警處理」、「有必要這樣對待狗狗嗎」，不過，騎士親友上網回應說，鏡頭中小狗是路邊野狗，並非騎士載狗棄狗，行車紀錄器有錄像視覺差，當事人會向警方說明。

礁溪警分局今天（12日）證實，騎士已向警方說明，否認是小狗飼主，也沒有棄狗行為。行車紀錄畫面顯示，騎士行經事發地點，機車後方煞車燈瞬間亮起，是否見到小狗從路邊跑出來而緊急煞車，騎士抬腳反射動作被誤以為踢狗下車？相關細節仍待釐清。

宜蘭縣動植物防疫所表示，民間動保團體獲知此事，派員把受傷小狗送到動物醫院治療，確認是米克斯混種犬，檢查後無立即性危險，經過掃描並未植入晶片，目前暫由動保團體帶回安置，防疫所將配合警方調查，若查出飼主棄養，可依違反動物保護法處3萬到15萬元罰鍰。

事發當下，機車騎士抬腳動作（紅圈處）被認為踢狗下車。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

米克斯混種犬被休旅車撞上後受傷倒地不起。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

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