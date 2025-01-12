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    首頁　>　社會

    妙齡女逛北市百貨公司被跟蹤 驚見噁男手機放胸口偷拍

    警方檢視黃男手機時，發現除了有該名女子腿部、臀部及全身照，另外還發現其他4、5名女子被偷拍的照片，黃男辯稱只是在記錄美麗的人事物。 （記者陸運鋒翻攝）

    警方檢視黃男手機時，發現除了有該名女子腿部、臀部及全身照，另外還發現其他4、5名女子被偷拍的照片，黃男辯稱只是在記錄美麗的人事物。 （記者陸運鋒翻攝）

    2025/01/12 11:22

    〔記者陸運鋒／台北報導〕一名妙齡女子昨天下午逛台北市大安區某百貨公司時，驚覺一直跟在後方的黃姓男子，將手機放在胸口不斷偷拍，氣的告訴百貨公司警衛進而向報案，警方趕抵檢視黃男手機，果然發現女子及其他女性照片，由於此舉令女子倍感受到侵犯，詢後將黃男移送偵辦。

    據了解，從事自由業40歲黃男昨天攜帶2支手機，涉嫌將1支手機放在胸口前，只要看見穿著短裙、面貌姣好逛百貨公司的女子，就會進行拍攝。

    大安警分局調查，其中一名正在與父母逛街的25歲女子，發現黃男除了會走在自己的後方，還會故意走到前面用手機鏡頭對著她，因此令女子感到不舒服，氣得與家人將黃男抓住並通知警衛，進而向警方報案。

    大安警分局調查，轄區警員趕抵檢視黃男手機時，發現黃男存取該名女子腿部、臀部及全身照，另外還發現其他4、5名女子被偷拍的照片，黃男則矢口否認有偷拍行為，辯稱只是在記錄美麗的人事物。

    由於女子指證歷歷及感覺受到侵犯堅持提告，警方詢後，將黃男依妨害性隱私及不實性影像罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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