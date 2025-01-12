陌生帥哥美女加LINE要警覺 竹縣警長率隊深入市場宣導「顧好荷包」妙方

新竹縣警察局長宣介慈（左）率「打詐竹縣隊」，與竹北市長鄭朝方（中）共同於竹仁等市場播放國、臺及客語反詐語音，希望在闔家歡樂過年期間，也能顧好自己手中的財產。（竹縣警局提供）

2025/01/12 11:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陌生的帥哥美女大頭照主動要求加LINE，可別以為好事上門！農曆年前，新竹縣政府警察局長宣介慈、鄉鎮市長和議員們等，深入廟宇、傳統市場發送春聯，向婆婆媽媽、攤商與菜籃族傳授「顧好荷包」的妙方，宣導詐騙集團貫用手法反詐騙，提醒鄉親朋友一旦聽見「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高報酬」等關鍵字，絕對是詐騙手法。

縣警局公布去年12月詐欺案件，共受理441件，前3名為「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」，其中「假投資」詐騙的財損金額是所有類別中最高。進一步分析受騙被害人職業為「家管及退休者」，占整體被害人數的11%，雖非最多，但受騙金額總和卻占整體的20.8%，其中有1個案件受騙金額甚至高達3000多萬元。

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為提高民眾於過年期間「反詐、防搶及防竊」的警覺，推廣內政部警政署「打詐儀錶板」網站等資訊，縣警局特別規劃「『竹』止詐騙『蛇』我其誰」反詐宣導活動，昨天選定竹北竹仁市場、竹東中央市場、湖口市場、新埔第一公有市場及芎林公有市場等5處，同步實施傳統市場掃街宣導。局長宣介慈更親率「打詐竹縣隊」成員，與竹北市長鄭朝方共同於竹仁市場播放國、臺及客語反詐語音，希望在闔家歡樂過年期間，也能顧好自己手中的財產。

宣介慈表示，去年竹縣警局查獲詐欺集團31件、緝獲犯嫌396人、查扣不法利得3億2134萬餘元；攔阻詐騙212件、攔阻金額達1億3319萬餘元。詐騙集團經常利用帥哥美女大頭照的LINE帳號加民眾為好友，並透過噓寒問暖、熱烈追求、贈送禮物博取信任，再引誘加入投資群組，並刻意營造「投資成功」、「保本、高獲利」等假象要求一再投資，且以小額獲利出金給予甜頭再慫恿民眾以不動產抵押貸款進場加碼投資。因此，她提醒鄉親投資請務必循合法管道，遇有可疑詐騙訊息，請立即撥打「165反詐騙專線」查證。

宣介慈表示，除了打詐及反詐宣導，警局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，編排警力實施金融機構、銀樓、當舖、大型賣場量販店、超商、加油站及投注站等巡守勤務，全力防止強盜、搶奪及竊盜犯罪發生，民眾如有大額提領需求，可向轄區派出所申請派員護鈔，以保障財產安全。

交通方面，警局將加強年貨採購人潮、車潮、易壅塞路段及高速公路匝道口交通疏導管制措施，針對觀光景點、風景區、遊樂區及車站等，運用彈性交管方式紓解車潮，讓民眾都能安心上路，平安返鄉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹縣警察局長宣介慈率「打詐竹縣隊」，與竹北市長鄭朝方共同於竹仁等市場播放國、臺及客語反詐語音，希望在闔家歡樂過年期間，也能顧好自己手中的財產。（竹縣警局提供）

新竹縣警察局長宣介慈率「打詐竹縣隊」，與竹北市長鄭朝方共同於竹仁等市場播放國、臺及客語反詐語音，希望在闔家歡樂過年期間，也能顧好自己手中的財產。（竹縣警局提供）

新竹縣政府警察局、鄉鎮市長和議員們等，農曆年前深入廟宇、傳統市場發送春聯，向婆婆媽媽、攤商與菜籃族傳授「顧好荷包」的妙方。（竹縣警局提供）

新竹縣政府警察局、鄉鎮市長和議員們等，農曆年前深入廟宇、傳統市場發送春聯，向婆婆媽媽、攤商與菜籃族傳授「顧好荷包」的妙方。（竹縣警局提供）

新竹縣政府警察局、鄉鎮市長和議員們等，農曆年前深入廟宇、傳統市場發送春聯，向婆婆媽媽、攤商與菜籃族傳授「顧好荷包」的妙方。（竹縣警局提供）

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