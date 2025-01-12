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    兌現3張支票要投資！ 台中婦堅信「穩賺不賠」 610萬險噴飛

    行員通報警方協助勸阻婦人。（警方提供）

    行員通報警方協助勸阻婦人。（警方提供）

    2025/01/12 10:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名六旬婦人前天到北屯區某銀行，兌現3張面額共計610萬元的支票要投資，行員聽到關鍵字瞬間挑起敏感神經，立即通報警方趕往協助，婦人僅稱是要投資朋友的網路公司，強調穩賺不賠卻不願透露其他資訊，所幸員警耐心勸阻，婦人才打消匯款念頭。

    台中市第五分局文昌所當天接獲轄內銀行通報，62歲吳姓婦人要兌現3張面額共610萬元的支票，行員關懷提問時發覺異狀請警方協助，巡佐張裕隆、警員歐彥成到場了解時，吳婦稱該筆款項是要投資朋友的網路公司，但員警詢問能否提供該公司資訊或相關合約內容供查證時，吳婦神情緊張，不願透露任何資訊。

    由於吳婦堅信投資朋友的網路公司「穩賺不賠」，讓員警更加確信遇詐，阻詐經驗豐富的員警，立即以近期常見的假投資詐騙案例耐心解說，同時指出吳婦遇到朋友邀約投資過程，都與過往詐騙手法符合，一旦將款項交付給他人就要不回來了，損失慘重。

    在員警好言相勸後，吳婦終於認清遇到詐騙集團，取消領款念頭，也感謝警方與行員的協助；第五分局長劉其賢提醒民眾，投資理財應循合法管道，對於投資標的應有清楚認知並審慎評估，千萬不要輕信人言就貿然交付款項或轉帳，才不會成為詐騙集團的待宰肥羊，有相關疑問時都可以撥打110或165反詐騙專線請求協助。

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