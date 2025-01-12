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    箱型車逆向超車害機車婦人自撞路樹亡逃逸 玉里警逮人送辦

    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

    2025/01/12 10:51

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不遠處有一支被撞斷的汽車後照鏡，懷疑車禍不單純，沿途調閱監視器後發現有一輛箱型車逆向超車，與陳婦的機車擦撞害陳婦失控自撞路樹，循線把涉嫌肇事逃逸的吳姓男子查緝到案，依過失致死罪及肇事逃逸罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

    玉里警分局今指出，富里分駐所11日上午8點40分，接獲民眾報案稱台九線295.6公里路外的路樹旁處有一名女騎士倒臥路旁，經警、消到場協助後送往玉里榮民醫院救治，急救後仍宣告不治。警員在車禍現場約10公尺外發現車禍遺有一支後照鏡，專業察覺並非僅是交通事故，疑似有其他外力才會造成難以挽回的情況。

    警方細心勘查現場蛛絲馬跡及調閱相關監視器佐證，警方指出，經查事故當時有3部車連貫由南往北行駛，最後方駕駛三菱箱型車55歲吳姓駕駛欲超越前方2部車，吳男不慎駛入對向機、慢車道，與由北往南行駛的陳姓婦人發生擦撞，造成婦人偏離車道駛出路外而自撞路樹。

    警方遂即通知吳姓駕駛及其他2名前車的駕駛到案釐清，吳男到案後坦承有發現自己的後照鏡被撞壞，自行去修復好，但不知道有擦撞到機車，警詢後依過失致死罪及肇事逃逸罪移送花蓮地方檢察署。

    玉里警分局長黃靖堯說，在此呼籲駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。本案事發後同仁積極不懈，察覺有異迅速將嫌犯查緝到案，充分展現警方維持治安的決心。

    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

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    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

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    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

    花蓮縣台九線295.6公里富里段昨發生一起機車自撞路樹導致67歲陳姓婦人傷重不治的車禍，玉里警分局警員發現車禍不單純，沿途調閱監視查出是肇事逃逸案件。（民眾提供）

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