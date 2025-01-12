全台單日被詐近4億 劉世芳：全民反詐、識詐

退休外交官都被詐上千萬全台單日被詐近4億，內政部長劉世芳呼籲全民反詐、識詐。（記者黃良傑攝）

2025/01/12 10:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕為打擊詐欺犯罪、減少民眾被詐，高市警察局今（12日）上午結合寶珠溝文化藝術發展協會與社團法人高市信賴台灣之友會，選在民族國中舉辦「你被詐了嗎？安全守護-打擊詐騙與防災知識闖關活動」，活動現場設有觀光騎警隊、交通警察大隊重機車、婦幼警察隊小小警察體驗，內政部長劉世芳也到場宣導，並宣誓政府打詐決心。

為持續加強守護治安，由內政部部長劉世芳及警察局局長林炎田現身活動現場，一起向民眾宣導防詐重點，包括「假投資、假網購、解除分期付款、假交友、假冒檢警」等5大類詐騙手法的防制之道，加深民眾對各類詐騙手法的印象，希望透過這次活動，期能將反毒、識詐等觀念有效傳達至各年齡層民眾。

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包括立委賴瑞隆、李昆澤、許智傑、正副議長都到場宣導，部長劉世芳表示，高雄市警察局打詐評比成績雖很好，但光昨（11日）全台被詐向165報案的詐騙金額就高達近4億元，發生詐騙案並非員警不夠認真，相反的非常認真攔詐、阻詐、打詐，去年打詐就逮捕詐騙首謀400多人，這些首謀不止有幫派、詐欺犯，連律師、代書、檢察官都有，判刑只會越來越重。

劉世芳提醒根據統計，60歲以上的長輩容易受騙，因為這些長輩事業、積蓄有成「口袋深」，詐騙得手金額都是上千萬，有一位退休外交官就因投資被詐上千萬，最後把房子給抵押轉錢給詐騙集團；另一個易被詐騙的族群為29歲到39歲，因為天天滑手機，天天接觸了許多不同型態的詐騙訊息，假交友、感情詐騙手法層出不窮，呼籲民眾小心勿上當。

高市警察局長林炎田提醒民眾防詐5不原則「不接、不聽、不點、不傳、不信」，減少接觸、減少誤信，就能減少損害。內政部警政署也於去年12月1日公布優化後的打詐儀錶板專網，方便民眾查詢最新詐欺資訊、財損金額及打詐成效，並提供最新詐騙案例及手法分析，民眾可加以運用，遇到疑似詐騙情況，切記要保持冷靜、小心查證並撥打165反詐騙諮詢專線查證或110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高市警察局結合寶珠溝文化藝術發展協會與社團法人高市信賴台灣之友會，選在民族國中舉辦「你被詐了嗎？安全守護-打擊詐騙與防災知識闖關活動」。（記者黃良傑攝）

高市警察局今（12）日於民族國中舉辦「你被詐了嗎？安全守護-打擊詐騙與防災知識闖關活動」，騎警隊也出動宣導，成為活動亮點之一。（記者黃良傑攝）

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