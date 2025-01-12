怪？追撞後下車自摔再撞鐵捲門 高雄74歲毆打38歲後肇逃
73歲孫姓駕駛（右）追撞前車後，開門下車時自行摔倒在地，座車又疑似未拉手煞車倒退撞上鐵捲門。（讀者提供）
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市74歲孫姓男子駕駛休旅車追撞前車，下車時又不慎跌倒，接著座車因未拉手煞車「倒退嚕」撞鐵捲門，他回到車內，還涉嫌毆打被撞車輛的38歲巫姓駕駛，最後肇事逃逸；警方正全面追緝。
高雄警方指出，昨（11日）下午將近6點接獲通報，指大寮區鳳林三路有行車糾紛，員警到場時，孫男已逃逸，依巫男提供的車牌號碼查出孫男的身分，但他一整夜都沒回家。雖然網路影片指控孫男疑似酒駕，但必須等警方查緝到案，經過酒測才能釐清。
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警方表示，孫男追撞巫男後，巫男欲攔阻孫男離開現場，遭孫男毆打左臉頰，將在驗傷後保留法律追訴權，另將對孫男肇逃開罰1000元至3000元，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。
從網路影片可見，孫男追撞後倒在車門口，休旅車慢慢「倒退嚕」，跨越車道，影響車輛通行，再撞到鐵皮屋的鐵捲門，孫男進入車內，巫男前去告知，若孫男落跑，就報警。孫男下車，趨近巫男打他的左臉，然後開車逃逸。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
休旅車「倒退嚕」。（讀者提供）
孫男（右）毆打巫男（左）。（讀者提供）